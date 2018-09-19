Отравленная в Солсбери россиянка рассказала об угрозах в свой адрес 5 19.09.2018, 10:54

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Женщина считает, что ее отравила российская разведка.

Уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро, которая вместе с супругом Алексом Кингом отравилась в Солсбери 16 сентября, заявила газете The Sun, что ранее получала угрозы в свой адрес, сообщает meduza.io.

30-летняя Шапиро называет себя дочерью российского генерала. Она утверждает, что недавно уехала из Лондона после того, как ей стали угрожать смертью в социальных сетях и по электронной почте.

16 сентября Шапиро и ее муж приехали в Солсбери, где пошли в итальянское кафе Prezzo. Во время ужина им стало плохо, после чего пару и официанта заведения госпитализировали. На следующий день Шапиро выписали из больницы, однако ее супруг остался под наблюдением врачей. Сейчас россиянка находится под круглосуточной охраной полиции. Женщина считает, что ее отравила российская разведка.

Полиция графства Уилтшир заявила 18 сентября, что не считает случившееся с Шапиро и ее супругом подозрительным. Полицейские уверены, что пару не пытались отравить нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое использовали при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Источники The Sun говорят, что Шапиро и ее мужа отравили стрихнином.

В марте в Солсбери ядом «Новичок» отравили бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская полиция обвинила в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявили, что невиновны. Представители России все обвинения в причастности к отравлению отвергли.