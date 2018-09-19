Мингорисполком: Мемориальную доску к 100-летию БНР не установим

Мингорисполком: Мемориальную доску к 100-летию БНР не установим7
- 19.09.2018, 11:02
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Какое объяснение дали городские власти?
В Мингорисполкоме объяснили, почему на доме по адресу Володарского, 9 до сих пор не установлена мемориальная доска к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики, пишет nn.by.
Напомним, разрешение на установку мемориальной доски было дано еще в марте 2018 года, накануне празднования 100-летия провозглашения независимости БНР. Общественность мгновенно собрала средства на изготовление мемориальной доски. Всего за несколько часов на краудфандинговой площадке «Талака» было пожертвовано 7500 рублей при заявленной сумме в 6000 рублей. Оперативно была изготовлена добротная мемориальная доска из бронзы на основе оригинала, сделанного еще в 1993 году скульптором Александром Шатерником из дешевого сплава.
Была даже назначена дата ее установки, после чего Мингорисполком внезапно сдал назад. Заседание, на котором чиновники должны были утвердить мемориальную доску, переносили много раз — в результате прошло полгода, а мемориальная доска так и не установлена.
Какое объяснение городские власти дали теперь?
«Информируем о том, что в адрес Мингорисполкома поступил ряд обращений от граждан Беларуси и представителей общественности, негативно относящихся к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9. Вопрос о целесообразности принятия решения Мингорисполкома по установке мемориальной доски находится на рассмотрении», — говорится в ответе, который получила Белорусскийая социал-демократическая партия (Грамада) от заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича.
Кто такой Игорь Юркевич? Это 41-летний медик, который в минувшем году стал заместителем председателя Мингорисполкома и отвечает за соцзащиту, образование, здравоохранение и идеологию. Юркевич родился в Столине, окончил Гродненский медицинский университет.
Работал врачом в Столине, в приемном отделении Минской инфекционной больницы, заместителем главного врача этого учреждения, главным врачом Детской инфекционной больницы, заместителем председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а впоследствии и председателем этого комитета.
Помощник Игоря Юркевича Ася Бирюк сообщила, что ее начальник находится в отпуске, поэтому не сможет прокомментировать ситуацию. Сама же Бирюк — активистка «Лиги коммунистической молодежи».
В пресс-службе Мингорисполкома получить комментарий также не удалось.