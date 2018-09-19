Мингорисполком: Мемориальную доску к 100-летию БНР не установим 7 19.09.2018, 11:02

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Какое объяснение дали городские власти?

В Мингорисполкоме объяснили, почему на доме по адресу Володарского, 9 до сих пор не установлена мемориальная доска к 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики, пишет nn.by.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

Напомним, разрешение на установку мемориальной доски было дано еще в марте 2018 года, накануне празднования 100-летия провозглашения независимости БНР. Общественность мгновенно собрала средства на изготовление мемориальной доски. Всего за несколько часов на краудфандинговой площадке «Талака» было пожертвовано 7500 рублей при заявленной сумме в 6000 рублей. Оперативно была изготовлена добротная мемориальная доска из бронзы на основе оригинала, сделанного еще в 1993 году скульптором Александром Шатерником из дешевого сплава.

Фото: «Радыё Свабода»

Была даже назначена дата ее установки, после чего Мингорисполком внезапно сдал назад. Заседание, на котором чиновники должны были утвердить мемориальную доску, переносили много раз — в результате прошло полгода, а мемориальная доска так и не установлена.

Какое объяснение городские власти дали теперь?

«Информируем о том, что в адрес Мингорисполкома поступил ряд обращений от граждан Беларуси и представителей общественности, негативно относящихся к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9. Вопрос о целесообразности принятия решения Мингорисполкома по установке мемориальной доски находится на рассмотрении», — говорится в ответе, который получила Белорусскийая социал-демократическая партия (Грамада) от заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича.

Кто такой Игорь Юркевич? Это 41-летний медик, который в минувшем году стал заместителем председателя Мингорисполкома и отвечает за соцзащиту, образование, здравоохранение и идеологию. Юркевич родился в Столине, окончил Гродненский медицинский университет.

Работал врачом в Столине, в приемном отделении Минской инфекционной больницы, заместителем главного врача этого учреждения, главным врачом Детской инфекционной больницы, заместителем председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а впоследствии и председателем этого комитета.

Игорь Юркевич. Фото Евгения Ерчака.

Помощник Игоря Юркевича Ася Бирюк сообщила, что ее начальник находится в отпуске, поэтому не сможет прокомментировать ситуацию. Сама же Бирюк — активистка «Лиги коммунистической молодежи».

В пресс-службе Мингорисполкома получить комментарий также не удалось.