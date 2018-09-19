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Три главных продукта в диете долгожителей

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  • 19.09.2018, 11:22
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Исследователи вели наблюдения за 68 237 добровольцами.

Специалисты Варшавского университета (Польша) доказали, что организм человека получает столь существенную пользу от употребления пива, вина и шоколада, что это оказывают благотворное влияние и на продолжительность жизни. Как пишет сайт 24apteka.com.ua, о находке ученых сообщил Journal of Internal Medicine.

«Антиоксиданты, входящие в состав пива, вина и шоколада укрепляют организм человека: при этом уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — говорят специалисты об этих трех продуктах долголетия.

Пиво темных сортов, темный шоколад и красное вино, как уже свидетельствовали более ранние исследования, содержат в себе флавоноиды — крупнейший класс растительных полифенолов, способных предотвращать развитие диабета второго типа. Было установлено, что два класса флаваноидов (флавоны и антоцианы) препятствуют развитию резистентности к инсулину, за счет чего уменьшается риск воспалений, в том числе ведущих к диабету.

В этот раз исследователи вели наблюдения за 68 237 добровольцами в возрасте от 45 до 83 лет, особое внимание уделяя тому, насколько вредную или полезную пищу едят участники. В результате ученые смогли убедиться в том, что люди из числа долгожителей отнюдь не отказываются от употребления лакомств и спиртного, хотя и совершенно не злоупотребляют всем этим. Отметим, что предварительные исследования уже показывали: вино защищает от деменции, если пить его не более 300-400 мл в неделю.


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