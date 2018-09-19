Обострит ли уничтожение Ил-20 ситуацию на Ближнем Востоке 19.09.2018, 11:53

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Подобное было во время войны в Грузии, когда РФ потеряла три самолета.

Подробный анализ ситуации - в материале "Нового времени".

Реакция Кремля

Кремль готовит ответ. Как предупредил президент Владимир Путин, это будут "шаги, которые заметят все". Глава РФ отметил, что эти действия будут направлены на дополнительную защиту российских военнослужащих, российских объектов в Сирийской Арабской Республике.

Путин подчеркнул, что эта ситуация кардинально отличается от той, когда турецкие войска сбили российский самолет Су-24. Зато сбивания Ил-20 - это, скорее, похоже на цепочку трагических случайных обстоятельств. Он добавил, что отношение России к инциденту высказано в заявлении российского Минобороны.

Подробности инцидента

17 сентября около 23:00 по киевскому времени российский самолет-разведчик Ил-20 исчез с радаров. Утром в российском Минобороны подтвердили, что его сбили зенитным ракетным комплексом, принадлежащим сирийской системе ПВО. Это произошло при попытке отбить атаку израильских истребителей F-16. Поэтому Россия обвинила в этом Израиль.

После этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в трагедии виноват Израиль. Чиновник добавил, что российских военных на борту Ил-20 было 15, и все они погибли. По его словам, на месте падения самолета утром продолжалась поисково-спасательная операция.

Позже в российском Минобороны заявили, что военные РФ подняли на поверхность обломки сбитого Ил-20 и фрагменты тел погибших. К проведению поисково-спасательной операции привлекли восемь российских кораблей.

В армии Израиля в ответ на обвинения России положили полную ответственность за катастрофу на режим Башара Асада. При этом руководство Израиля выразило сожаление по поводу гибели экипажа российского самолета.

Свое присутствие в небе над Сирией в Израиле объяснили тем, что авиация атаковала один из сирийских постов, где должны были передавать оружие из Ирана для исламского движения Хезболла.

Почему происходит подобное

Подобные инциденты происходят из-за того, что в Сирии действия различных государств недостаточно скоординированы, отметил руководитель Центра комплексных исследований им. Аль-Газали Владимир Кушниренко.

Поскольку сирийская война близка к завершению, задействованные в ней государства пытаются сохранить свои позиции в этом противостоянии. По словам эксперта, можно предполагать, что Россия использует сбивание своего самолета ради влияния на ситуацию.

"Может это обострить какие-то ситуации - да. Уже идут медийно-декларативно-политические бои по поводу химического оружия. Каждая сторона актуализирует проблемы и пытается улучшить свои позиции. Завершение сирийской войны - это серьезный поворот в инфраструктуре на Ближнем Востоке", - сказал Кушниренко.

Непризнанная ошибка

То, что не было координации между российскими и сирийскими воздушными силами, выглядит странным, ведь именно Россия поставляла Сирии вооружение, сказал волонтер центра исследования повстанческих движений Артем Конопкин.

Он добавил, что подобная ситуация была во время войны в Грузии, когда Российская Федерация через собственные ошибки потеряла три самолета. Конопкин отметил, что Россия вряд ли признает свои ошибки и будет обвинять Израиль.

Россия может денонсировать соглашение о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанное с Турцией.

"Минобороны РФ обвиняет израильтян в том, что они, нанося удары по сирийской территории, прикрывали Ил-20. Стреляя по F-16, сбили российский самолет. Это пропагандистская "утка", которую поставила сама Россия, или у них совсем нет системы свой-чужой", - заявил Конопкин.