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Нобелевский лауреат прочитает в Минске лекцию о Библии

  • 19.09.2018, 12:04

Лекция пройдет уже в это воскресенье.

В рамках выставки «Беларусь и Библия» Минск посетит Кеннет Брокман, который выступит с лекцией «Библия и наука». Лекция пройдет в воскресенье 23 сентября в 15:00 в Национальной библиотеке Беларуси (пр. Независимости, 116). Как пишет krynica.info, об этом сообщают организаторы.

Кеннет Брокман — специалист в области ядерной физики, который получил Нобелевскую премию мира в 2005 году в составе группы ученых МАГАТЭ за «меры по предотвращению использования атомной энергии в военных целях».

Лекция будет проходить в галерее «Лабиринт», 3 этаж библиотеки, к.345. Подробности по телефону 8-017-293-27-82.


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