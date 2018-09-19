Страшный сон Шуневича Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»

19.09.2018, 12:05

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Игорь Шуневич

Не в ту эпоху родился нынешний министр внутренних дел Беларуси.

Кошмар, распустились все: интернет, гаджеты и другие напасти. Никакого контроля. Другое дело, советские времена: там все силовые ведомства контролировали. Даже парикмахерские и бани проверяли, чтобы туда никто не попал в свое рабочее время.

А теперь что? Человек сидит на рабочем месте и может комментировать действия чиновников и милиционеров. Непорядок.

А для любителя ношения формы НКВД, которым является Игорь Шуневич, так вообще страшный сон наяву. Однако повезло Игорю Шуневичу работать в Беларуси.

Ну, вот жил бы он сейчас, например, в Украине. Что бы с ним было? В лучшем случае, пришлось бы ему работать сортировщиком почты в каком-либо отделе. И всю свою любовь к НКВД прятать в мыслях.

Другое дело - Беларусь. Здесь и в форме походить можно. И высказаться за введение дополнительного контроля над гражданами. Что и сделал Игорь Шуневич.

В частности, он высказался по поводу предложения обязательной авторизации граждан на интернет-форумах. Разумеется, любитель НКВД эту инициативу поддержал. По его мнению, авторизация дисциплинирует пользователей Интернета, так как на данный момент эта сфера безответственного поведения.

Действительно, как это: каждый желающий может написать, что думает об Игоре Шуневичу и о структуре, которую он возглавляет. И этому человеку за это ничего не будет.

А введут обязательную авторизацию – так интернет-пользователи уже будут думать, комментировать или нет. Вот жил бы создатель «Фейсбука» Марк Цукерберг в Беларуси, то его инициатива закончилась бы на этапе какой-либо авторизации, за введение которой выступает Игорь Шуневич.

И жили бы мы сейчас с вами без «Фейсбука». Зато Игорь Шуневич спал бы спокойно.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»