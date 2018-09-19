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Германия стала партнером инициативы Троеморья

  • 19.09.2018, 12:13

Амбициозный проект охватывает страны Балтийского, Черного и Адриатического морей.

По итогам саммита инициативы Троеморья, который состоялся 17 сентября в Бухаресте, Германия получила статус генерального партнера проекта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

"Конкретным результатом является решение принять Германию как генерального партнера в инициативе", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

По его словам, Германия имеет экономические интересы в регионе.

Лидеры стран-участниц проекта также договорились создать фонд Троеморья с капиталом в 5 млрд евро для поддержки региональных инвестиционных проектов, пишет Polskie Radio 24. Некоторые инвестиции уже начаты, например, дорога Via Carpatia.

На встречах присутствовал министр энергетики США Рик Перри. "Я говорил с ним о важности достижения реальной диверсификации, независимости Европы, с особым упором на Центральную Европу, от российского газа", - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

США стремятся к увеличению американского экспорта СПГ на внешние рынки, с чем напрямую связана политика поддержки европейской независимости.

Следующий саммит Троеморья состоится в 2019 году в Словении.

Проект объединяет 12 стран Центральной и Восточной Европы, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: четыре страны Вышеградской группы, страны Балтии, Австрию, Хорватию, Румынию, Словению и Болгарию. Первоочередными сферами углубления сотрудничества выбраны энергетика, транспорт и телекоммуникации.


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