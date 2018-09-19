Как белоруса «кинули» на стройке в Москве 19.09.2018, 12:24

Гастарбайтер работал строителем без оформления в Красногорске.

Александр зимой увидел объявление о работе в России по телевизору, пишет tut.by. Вакансия его заинтересовала, так как «в холодное время найти место строителя крайне сложно».

— Денег не было, да и жена начала напрягать, что я без дела сижу, — вспоминает мужчина.

Он позвонил по указанному в объявлении номеру и связался с фирмой, которая помогала трудоустраивать белорусов за границу. Консультант Алена быстро ввела в курс дела: есть вакансия строителя в России без официального оформления.

Платить обещали 800 рублей в день (25 белорусских рублей). За месяц работы без выходных можно было получить 25 тысяч российских рублей, или около 350 долларов.

— Условия обещали хорошие: проживание в общежитии, питание, душ. На деле потом ничего этого не было: холодный вагончик с мультиваркой и холодильником, душ раз в неделю и еда за свои деньги, — забегает вперед мужчина.

Однако в тот момент Александр согласился поехать. Его проинструктировали, что группа выезжает автобусом из Орши и прибывает на стройку в российский Красногорск.

Прибыв на место, бригада сразу приступила к работе. Занятость каждый день отличалась.

— Мог вначале раствор месить, а потом блоки разгружать и воду откачивать, — вспоминает Александр.

Раз в неделю начальник выдавал всем строителям под роспись в ведомости тысячу российских рублей на еду. Мужчина проработал там с февраля по май, но так и не увидел зарплату.

Когда Александр решил уехать домой, ему начали угрожать и говорить, что не выплатят ничего. Однако мужчине удалось получить 5 тысяч российских рублей на дорогу и вернуться в Беларусь.

По приезде мужчина обратился в Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси и инспекцию по труду Российской Федерации. Также он регулярно связывается с бывшим работодателем. Однако фирма не спешит выплачивать деньги и просит Александра «еще немного подождать».