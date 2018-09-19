Министр обороны Великобритании: Поражает стойкость и храбрость украинских солдат 19.09.2018, 12:28

Фото: пресс-центр штаба ООС

Британская делегация посетила украинских военных на передовой.

Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном побывала в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает eurointegration.com.ua.

"Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. Больше всего, признается британский гость, его поразили стойкость и храбрость украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира", - говорится в сообщении.

Уильямсон встретился также с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

"Наев проинформировал Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей. Были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против военных частей, ведущих боевые действия на востоке Украины", - отмечают в штабе.

Британский министр подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем будет помогать Украине и всесторонне поддерживать ее.