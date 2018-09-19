закрыть
19 сентября 2018, среда, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Министр обороны Великобритании: Поражает стойкость и храбрость украинских солдат

  • 19.09.2018, 12:28
Фото: пресс-центр штаба ООС

Британская делегация посетила украинских военных на передовой.

Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном побывала в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает eurointegration.com.ua.

"Уильямсон побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил. Больше всего, признается британский гость, его поразили стойкость и храбрость украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира", - говорится в сообщении.

Уильямсон встретился также с командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

"Наев проинформировал Уильямсона о мерах, которые выполняются Объединенными силами для отпора российской агрессии и стабилизации обстановки на территории Донецкой и Луганской областей. Были приведены конкретные факты применения вооружения российского происхождения против военных частей, ведущих боевые действия на востоке Украины", - отмечают в штабе.

Британский министр подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем будет помогать Украине и всесторонне поддерживать ее.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц