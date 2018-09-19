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Лукашенко – Шейману: Это дубовые лыжи, катайся сам на них

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  • 19.09.2018, 12:31
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Диктатор занялся лыжами «Телеханы».

Лукашенко оценил уровень новых моделей отечественных лыж «Телеханы», сообщает tribuna.com.

«Это ты (обратился к Виктору Шейману – прим.) катайся сам на них. Если кто-то у тебя попросит – делайте. Но заказывать мы у тебя эти лыжи силой не будем. Это дубовые лыжи, они ушли уже. Ну, да, для пенсионера, может быть.

На следующий год мы ориентироваться и ждать не будем. Если по первому снегу, который будет, надо нам испытать, достаточно ста метров снега для этого. Вы должны будете за ноябрь-декабрь изготовить столько, сколько у вас закажут», – сказал Лукашенко.


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