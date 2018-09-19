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Боровик весом более 3 килограммов победил на грибном чемпионате под Полоцком

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  • 19.09.2018, 13:00
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Гриб-великан вырос недалеко от сельского Дома культуры в Заозерье.

В Полоцком районе в очередной раз прошел грибной чемпионат. На празднике снова определяли самый большой гриб, который вырос в регионе. В третий раз приз достался библиотекарю из агрогородка Заозерье Людмиле Пашкевич. Она нашла боровик, вес которого более 3 кг, а диаметр шляпки — 47 см, пишет tut.by.

Гриб-великан вырос недалеко от сельского Дома культуры в Заозерье. Библиотекарь Людмила Пашкевич целую неделю до чемпионата охраняла боровик, чтобы никто его не уничтожил.

Это очередная победа Людмилы в конкурсе на самый большой гриб. На прошлых грибных чемпионатах именно ее белые грибы были самыми гигантскими.

А награду за победу в конкурсе на самый маленький гриб получила Наталья Ходикова, представительница команды суда Полоцкого района и Полоцка. Ее находка — крохотный боровик размером 2 мм.


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