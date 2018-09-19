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В ООН зарегистрирована еще одна жалоба «тунеядца»

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  • 19.09.2018, 13:20
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Теперь правительству Беларуси придется искать ответ на неприятный для него вопрос.

Жалобу одного из гомельских активистов весенних акций протестов 2017 года Виктора Рубцова приняло 10 сентября к рассмотрению Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (КПЧ ООН). Теперь правительству Беларуси придется искать ответ на вопрос, почему за участие в мирной акции протеста против декрета о «тунеядцах» власть преследует оппонентов арестами, сообщает гомельская «Весна».

В жалобе, зарегистрированной в КПЧ ООН за №3239/2018, блогер рассказывает, как вместе с другими (около трех тысяч человек) 19 февраля 2017 года принял участие в несанкционированном властями уличном шествии и митинге, прошедшими от площади Восстания и по улице Советской в Гомеле.

Во время мирного собрания, отмечает он, участники протестовали против декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», после чего разошлись без каких - либо происшествий.

«Ни у кого нет сомнений, что протестная акция прошла мирно. Тем не менее, меня, равно как и других активных участников вызвали в милицию, где обвинили в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. 14-ти суточный арест я отбывал в ИВС с 13-го по 27-е марта. В соответствии с внутренней процедурой мы запрашивали у местной власти предварительное за 15 дней разрешение на проведение акции, однако получили запрет», - поделился выдержками из своей жалобы Виктор Рубцов.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает гражданам отстаивать права на международном уровне, подчеркнул, что за весенние акции протестов гомельские активисты отсидели в ИВС более 60 суток, вынуждены выплачивать крупные административные штрафы.

Практически все они воспользовались правом на подачу индивидуальных жалоб в КПЧ ООН.

Напомним, 13 марта судья суда Центрального района Гомеля Александр Пискунов отправила оппозиционера за решетку на 14 суток. По мнению судьи, митинг и уличное шествие, имевшие место 19 февраля в Гомеле, являлись незаконными.

К аналогичным выводам по результату рассмотрения кассационной жалобы пришел и областной судья Олег Хорошко, фактически оставив без рассмотрения претензии арестанта о нарушении его прав на выражение мнения и мирное собрание.


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