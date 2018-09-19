Решивший «покататься» на авто медведь стал звездой Сети 19.09.2018, 13:28

Американка случайно заперла животное в машине и не заметила этого.

В США черный медведь оказался случайно запертым в автомобиле. В итоге животное вырвалось на волю, разбив окно, пишет korrespondent.net.

По информации издания, хозяйка автомобиля припарковала его возле дома и ушла. А тем временем, дверь оставалась открытой и внутрь авто пробрался медведь.

Когда женщина вернулась, она не заметила животное и захлопнула дверь. Спустя полчаса она вновь пришла к автомобилю и заметила запотевшее стекло и след медвежьей лапы. Медведь, почуяв угрозу, забеспокоился и нажал на клаксон, включил сигнализацию и принялся раскачивать авто.

Подоспевший на место супруг попытался открыть дверь автомобиля дистанционно, однако к тому времени автоматика была уже сломана.

В итоге мужчина отпер дверь вручную и отскочил, надеясь, что животное благополучно выберется наружу. Однако медведь вместо этого выбил окно, с трудом выбравшись из него, скрылся на соседской кухне.