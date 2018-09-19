Авиаэксперт: Возможно, сирийские балбесы изначально целились в российский Ил-20 19.09.2018, 13:48

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Вадим Лукашевич представил новую версию событий в Сирии.

В ночь на 18 сентября сирийская ПВО сбила российский военный самолет Ил-20 в Сирии, погибло 15 человек. В Минобороны РФ заявили, что российских летчиков «подставили» израильские ВВС. Авиаэксперт и бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал «МБХ медиа», что означает заявление Минобороны и почему его можно считать очередным оправданием своих провальных действий в операциях за рубежом.

По версии Минобороны, израильские военно-воздушные силы, проводя операцию в сирийской провинции Латакия, предупредили российских военных только за 1 минуту до начала. Сирийские военные, которые собирались сбить израильские истребители F-16 при помощи комплекса ПВО С-200, по ошибке попали в российский Ил-20: «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Авиаэксперт объясняет, что пущенная сирийскими военными ракета действительно могла сама перенацелиться с «маленьких» израильских истребителей на российский более крупный самолет, потому что именно таким образом часто срабатывают радары комплексов ПВО, когда видят более заметную для себя цель. Но обвинения российских военных он считает констатацией собственного непрофессионализма.

«Минобороны не может признать собственное раздолбайство, что поставили вооружение сирийцам, которые не могут определить, куда стреляют. Это также означает, что нет слаженной координации между нашими силами и силами Асада. Большой респект израильским летчикам. Это говорит о их высоком профессионализме, и хреновом профессионализме наших, которые подставились под это дело», — говорит Лукашевич.

Эксперт предлагает и другую версию катастрофы: «Не факт, что тут помешали „коварные“ израильтяне, возможно, сирийские балбесы изначально целились в российский Ил-20, считая, что это израильский самолет».

Эксперт сравнивает сегодняшнее заявление Минобороны с докладом министерства 17 сентября, где по его мнению, министерство отрицало всем очевидную свою вину за катастрофу с «Боингом», сбитым в небе над Донбассом. «Вот как сейчас публично обвинишь Асада? Признать, что мы поддерживаем совершенного неадеквата? Это еще раз показывает, что нам там нечего делать, что эти потери все равно неоправданны», — добавляет Лукашевич.