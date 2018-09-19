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«Загорелась переплыть Босфор и похудела почти на 70 килограммов»

  • 19.09.2018, 14:26

Добиться желаемой цифры на весах Светлана не могла долгие годы.

Светлана Коростелева боролась с лишним весом 30 лет, но потерянные килограммы возвращались. За это время она стала успешной бизнес-вумен, но только недавно добилась заветной цифры на весах, пишет kp.by.

- Подруги, которые не видели меня пару лет, при встрече не узнают: в последний раз я весила 130 кг, а сейчас похудела до 63! Минус 67 кг сказались и на характере, и на качестве жизни, и на внешности - улыбается стильная и уверенная в себе женщина - директор кадрового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева. - У меня три высших образования, я знаю все о бизнес-процессах, о том, как зарабатывать деньги, но похудеть не могла 30 лет, с момента рождения ребенка… Раза четыре покупала годовой абонемент в престижный фитнес-центр, сбрасывала по 30 - 40 кг. Но потом забросишь немного - и начинай сначала. Проблемы с лишним весом у меня наследственные. Думаю, многие меня поймут, если я скажу, что один из сложных моментов при похудении - постоянное чувство голода.

Добиться желаемой цифры на весах Светлана не могла долгие годы. Потерянные килограммы всегда возвращались. Фото: личный архив героя публикации

При этом я всегда была физически активна - плавать люблю настолько, что мне все бассейны короткими казались, занималась танцами - реггетоном, ходила в тренажерный зал. Наблюдала, как молодые девушки через час тренировки сдаются, а у меня всегда сил еще как минимум на одну тренировку. На мастер-классах по танцам, где я часто бываю, моей выносливости аплодировали…Но из-за лишнего веса все равно чувствовала себя неуверенно. Помню, как заглядывала в витрины бутиков и думала: «У меня же есть деньги на эту вещь! Но она на меня не налезет». Заходить даже не осмеливалась - у нас же продавцы с порога могут выдать: «Для вас у нас ничего нет».

«В любой непонятной ситуации качай попу!»

- И что же стало толчком, который сподвиг на такое глобальное похудение?

- В 2014 году я приехала на бизнес-конференцию, где бываю уже лет 10. И мне вдруг стало так грустно…. Снова придется слушать то, о чем давно знаю. Изучила расписание и нашла мастер-класс, где бизнесмен обещал рассказать историю своего успеха, к которому пришел через спорт. Оказалось, это история парня с серьезным избыточным весом, который решил изменить себя. Купил слот на одном из беговых полумарафонов, который должен состояться через год, сообщил о своем решении близким и начал тренироваться. А через год пробежал марафон, будучи уже другим человеком. Позже он получил звание Iron Man («Железный человек») и открыл школу бега. Его история меня поразила. Тогда во мне и зародилось то зернышко, которое через время дало свои ростки.

- Начали снова худеть?

- Сначала наступил кризис - и в бизнесе, и в личной жизни. Где-то прочитала: «В любой непонятной ситуации качай попу. Кризис пройдет, а попа останется». И я решила последовать совету, - смеется Светлана. - Плюс уже были заметны возрастные изменения в теле, появились проблемы со здоровьем... Ребенка я вырастила, дом, о котором мечтала, достроила, возраст - 50 с хвостиком. Если не сейчас, то когда?

Весы показывали почти 130 кг. Вспомнила, как 12 лет назад была у эндокринолога с этой же проблемой. Пошла к ней, подняли старые записи. А там режим питания: в день - 1200 ккал, до 30 г жира, от 120 г белка, остальное - углеводы… Рекомендации, которые я так и не исполнила, но сейчас решила за них взяться. Прошла массу медицинских обследований. Это потребовало много времени, сил, эмоций, нервов, денег и других ресурсов. Анализы показали усугубляющиеся проблемы со здоровьем. Стало очевидно: надеяться только на себя бесполезно.

- Волшебной пилюли для похудения нет, - уверена Светлана. - Секрет успеха - титанический труд и железная целеустремленность. Фото: личный архив героя публикации
За полтора года Светлана похудела на 67 кг.
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Нужен постоянный контроль и сопровождение многих узких специалистов.

Невозможно давать единые рекомендации по борьбе с ожирением для всех – подход строго индивидуален. Начинать нужно именно с обращения к доктору, а не с самолечения и поиска «волшебной таблетки» в интернете.

Тем не менее, принцип «меньше есть и больше двигаться» никто не отменял. 80% моего похудения - питание, 20% - физические нагрузки. Завела дневник питания и перешла на сбалансированное питание без срывов, хотя внутренне я этому всегда сопротивлялась. Мне помогло приложение FatSecret на русском языке. Записываешь все, что ешь, - и оно само считает количество жиров, белков, углеводов, микроэлементов... Обзавелась самыми точными весами на кухне, и достала весы с анализатором тела, которые определяют количество мышечной, жировой тканей, воды и веса костной массы, как всего тела, так и его частей.

- А как побороли постоянное чувство голода?

- Самый безобидный рецепт - бессолевая диета. За месяц - минус 5 кг, ведь в первую очередь уходит лишняя жидкость. Кладете в большую кастрюлю любые низкокалорийные овощи, немного отвариваете и едите только это два дня без ограничений. На вторые сутки чувство голода пропадает. Дополнительные советы может дать только ваш доктор. Возможно, в экстренных случаях, когда бороться с чувством голода усилием воли – вредить себе, это даже необходимо.

Дальше максимально, но в удовольствие, загрузила себя физически. Все нормальные люди занимаются спортом, чтобы похудеть. А я наоборот: целенаправленно худела, чтобы заняться спортом. Бассейн, танцы, тренажеры - 3 - 4 раза в неделю. Пешком - по 20 тысяч шагов в день. Счетчик шагов – простейшее приложение на телефоне, который всегда со мной. Оно попутно измеряет пульс, считает количество потраченных калорий, в зависимости от вида активности, требует следить за количеством выпитой за день воды, напоминает о необходимости начать физическую активность.

Одним из главных мотивов в похудении стало желание освоить виндсерфинг.

С весом почти в 130 кг Светлана начала заниматься виндсерфингом. Фото: личный архив героя публикации

Самое сложное - забраться на доску после того, как упала в воду… Встала на доску к удивлению тренера и окружающих в большом весе, но к тому моменту специально похудела на 14 кг. В испанском отеле, где я это сделала, о моем «подвиге» даже сняли видео, которое и сегодня каждое утро мотивирует отдыхающих заняться серфингом.

А потом на глаза попалась статья о девушке из Беларуси, которая, не умея плавать, научилась этому за полгода и переплыла Босфор. Вот так я тоже загорелась идеей переплыть Босфор.

«Когда «купила» Босфор, поняла, что назад дороги нет»

Светлана стала одной из тех, кому удалось купить слот на престижный заплыв.

- Это редкая удача. Надо было дежурить всю ночь у компьютера, следить, когда начнут продавать слоты. Повезло только 20% желающим. Когда это случилось, я поняла: обратно дороги нет. 4 января 2018 года я купила слот, а 22 июля надо было плыть. Позвонила в Университет физкультуры, сказала: «Я такая вот ненормальная, дайте мне такого же ненормального тренера». Там не удивились и дали тренера, который и подготовил меня к заплыву. Во время подготовки у меня было правильное питание и 8 тренировок в неделю, из них несколько раз в неделю по 2 - 3 часа - в бассейне. Параллельно - тренажерный зал, большой теннис и танцы.

Перед заплывом через Босфор решила в качестве тренировки попробовать себя еще в любительском заплыве, который проходил в Марселе, - заплыв «Побег из замка Иф по следам графа Монте-Кристо». Семье сказала, что еду на соревнования по плаванию. А когда проплыла, отправила эсэмэску: «Переплыла 2,5 км». Все стали поздравлять… Через месяц сообщила близким: «Лечу на соревнования в Стамбул». Если бы я сказала, что поплыву через Босфор, меня бы никто не пустил! Когда узнали, все были в шоке.

- А ведь проплыть надо было уже 6,5 км…

- Первые 6 км проплыла легко и с удовольствием, а потом попала в обратное течение. Босфор очень коварен! Плыву почти у финиша, а доплыть не могу! По правилам, если пловец не может плыть, он снимает шапочку, машет ею, и его забирают в лодку на глазах у всех. Было много людей, которые сдались, я тоже хотела, но было стыдно. Решила: поплыву к мосту - там тоже вылавливают, но незаметно. Когда плыла, уперлась рукой в лодку - и мне показали, как выбраться из обратного течения. Плыву, начинается страшный дождь, вода стала холодная и темная. Свело обе ноги. Пришлось финишировать на спине... Некоторые после финиша лежали под капельницами, один человек погиб, но об этом мне рассказали намного позже. А мне уже вечером захотелось повторить заплыв!

Занятия большим теннисом теперь в списке обязательных тренировок Светлана. Фото: личный архив героя публикации

- Светлана, и сколько вы весили перед заплывом?

- 63 кг! Если раньше два пролета по лестнице шла и задыхалась, то теперь на 5-й этаж забегаю как девочка, хотя мне 55 лет. Одно но: я потеряла за полтора года 67 кг, это сильно сказалось на тонусе коже. И с этим надо что-то делать. Сейчас мне нравится лишь мой силуэт в зеркале при неярком освещении. Зато приходишь в магазин, где масса красивых платьев - и все подходят!

- Спорт после Босфора не забросили?

- Сделала небольшой перерыв. Сейчас возобновляю плавание, возвращаюсь к дневнику питания, а еще хочу сделать сольный танец на песке для себя и друзей. Плюс нажму на большой теннис. Мне очень нравятся юбочки теннисисток! (Смеется.) Юбочка есть, но пока считаю себя недостойной такого красивого наряда, надо подтянуть технику. Из более глобальных целей - дом на берегу моря, где во дворе будет серф, а я на веранде буду пить кофе и писать книгу.

- Не боитесь, что вес вернется?

- Боюсь. Как только уменьшила физическую нагрузку, пару кг вернулись. По статистике, вес к сильно похудевшим людям возвращается в 95% случаев. Похудение - это титанический труд... Но верю, что у меня все получится, планирую сохранить высокую физическую активность, но не каждый день, ведь это уже не ЗОЖ.

Сегодня Светлана весит меньше 70 кг.
Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Не жалеете, что на похудение потратили 30 лет?

- Да, потеряла много времени. Женщинам, которые столкнулись с похожей проблемой, пожелаю: начинайте как можно раньше, не сдавайтесь, ищите специалистов, которые помогут. Тело - ваш личный пожизненный проект, над которым нужно работать каждый день. Не обязательно тратить много денег - можно делать зарядку дома или плавать в пруду. Но обязательно найдите мотивацию и идите к своей цели.


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