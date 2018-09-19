ЦИК России решил отменить скандальные итоги выборов в Приморском крае 1 19.09.2018, 14:18

Все это время во Владивостоке проходили акции протеста.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора Приморского края недействительными. Об этом она заявила в среду на заседании ЦИК, передает Интерфакс, сообщает "Радио Свобода".

По словам Памфиловой, анализ данных, которыми уже располагает Центризбирком, позволяет принять решение, не откладывая. Новые выборы в этом случае будут назначены через три месяца, заявила глава Памфилова. ЦИК также поставил под сомнение дееспособность избирательной комиссии Приморского края.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль поддерживает позицию Центризбиркома. При этом он сослался на слова главы государства "о приоритетности чистоты и справедливости выборов".

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края заявил ТАСС, что не будет участвовать в новых выборах. Через полчаса объявил о намерении идти "на третий тур", после чего вновь сказал, что "чисто по-мужски" этого делать не стоит.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступает против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья. Но позже также сообщил, что примет участие в новых выборах, если они будут назначены.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На протяжении почти всего периода подсчета голосов с отрывом 5–6 процентов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако утром в понедельник выяснилось, что, по предварительным результатам, победил кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко заявил, что в пользу его соперника было "вброшено" до 40 тысяч голосов. С 17 сентября во Владивостоке проходят стихийные акции против фальсификаций на выборах губернатора Приморья.

В среду во Владивосток прибыла специальная комиссия Центризбиркома, которая проверяет сообщения о нарушениях на выборах.