Что мы строим? Михаил Пастухов

19.09.2018, 14:36

Михаил Пастухов

Халява заканчивается, а вместе с ней может встать вопрос о независимости страны.

Посол Александр Суриков, отработавший в Минске 12 лет, на прощальной пресс-конференции заявил: «Проект «cоюзного государства» надо развивать. Возможно, нужно посмотреть тот договор с точки зрения актуальности некоторых аспектов и придать «cоюзному государству» юридический статус». Как понимать эти слова? Не грядет ли новая волна союзнических отношений между двумя государствами?

Что мы строим?

Процесс интеграции Беларуси и России официально начался после референдума 14 мая 1995 г. Тогда на всенародное голосование был поставлен вопрос: «Поддерживаете ли вы действия президента, направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?». Судя по данным Центризбиркома, который тогда возглавлял профессор А. Абрамович, за интеграцию с Россией проголосовали 83,3% избирателей, против — 12,5%.

2 апреля 1996 г. в Москве президент России Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о создании Сообщества Беларуси и России. Его целью провозглашалось формирование межгосударственного объединения (конфедерации) двух равноправных государств с последующей интеграцией.

Через год — 2 апреля 1997 г. — они подписали новое соглашение — Договор о Союзе Беларуси и России. С того времени 2 апреля отмечается как день единения двух стран и народов.

Полтора года понадобилось для формирования исполнительных органов союза, общего бюджета, создания пограничного и таможенного комитетов, комитета по вопросам безопасности. Тогда же появилась и идеологическая составляющая — телевещательная корпорация Союза Беларуси и России.

Следующим шагом в интеграции государств стало подписание 25 декабря 1998 г. декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, договора о равных правах граждан и соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования.

8 декабря 1999 г. был подписан договор о создании «союзного государства» Беларуси и России, а также принята программа действий по реализации положений договора. Были образованы высший государственный совет, парламентское собрание, совет министров, постоянный комитет (на правах секретариата). Намечалось также учреждение суда и счетной палаты, но на практике их не создали.

Интеграции мало?

В развитие положений договора предпринимались усилия по подготовке и принятию так называемого конституционного акта «cоюзного государства». Тогдашний госсекретарь «cоюзного государства» П.Бородин в начале нулевых годов давал заверения, что конституционный акт вот-вот примут на высшем уровне, после чего вынесут на референдумы в двух государствах. Однако в силу ряда политических и иных причин руководство России и Беларуси не решилось запустить этот объединительный механизм.

Тем не менее союзнические отношения двух стран год от года расширялись. Прежде всего, по экономической линии. Вот, к примеру, перечень некоторых актуальных программ: «Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей» («Технология-СГ» 2016—2020 гг.); «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе»; «Разработка современной и перспективной технологии создания в государствах—участниках Союзного государства тепловизионной техники специального и двойного назначения на базе фотоприемных устройств инфракрасного диапазона третьего поколения»…

Как вам впечатление от союзных программ? Понятна ли польза для Беларуси и ее граждан? Теперь с помощью России мы можем производить элементы космических средств и тепловизионную технику. Одни бы мы точно не смогли этим заниматься. Правда, кто-то может резонно спросить: а нужны ли нам эти программы?

Для многих читателей может быть сенсацией и то, что строительство БелАЭС — это тоже проект «cоюзного государства», значит, он в значительной части финансируется из союзного бюджета.

Приоритетной сферой двусторонних отношений являются согласованные действия двух государств в области внешней политики, обороны, пограничной охраны, государственной безопасности. Не менее значимая сфера — культура и идеология. Здесь и «союзный телевизор», и фестивали, выставки, премии, и «Славянский базар» в Витебске.

Финансовой основой и катализатором развития «cоюзного государства» является бюджет СГ, который ежегодно утверждается декретом Высшего государственного совета. Так, на 2018 год он запланирован в сумме 6 млрд 929,5 млн российских рублей, что эквивалентно 118 млн долларов США. При этом на 2/3 бюджет СГ формируется за счет российской стороны.

В последнее время отношения между союзниками обострились. По словам А.Лукашенко, «у нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам...». На этом фоне заявление А.Сурикова о «перезагрузке» отношений заставляет думать об угрозе суверенитету Беларуси.

Опасен ли союз с Россией?

Мечислав Гриб, бывший председатель парламента Беларуси, комментируя слова А.Сурикова, отметил: «Беларусь создавала «cоюзное государство» ради получения халявы — дешевых энергоресурсов. Но халява заканчивается, а вместе с ней, как никогда остро, может встать вопрос о независимости страны».

С мнением М. Гриба я согласен и хотел бы усилить его юридическими аргументами.

Во-первых, согласно ст.1 Конституции, Республика Беларусь — суверенное государство, и власти обязаны защищать независимость и территориальную целостность страны. Беларусь может входить в межгосударственные объединения, однако не вправе заключать международные договоры, которые противоречат Конституции (ст.8).

Отсюда следует, что при «углубленной интеграции» с российским государством, в том числе в политической, военной, экономической и финансовой сферах, Беларусь как несравнимо более слабое государство может оказаться в полной зависимости от России.

Во-вторых, краеугольным камнем белорусской государственности была и остается Декларация о государственном суверенитете от 27 июля 1990 г., которой 25 августа 1991 г. был придан статус конституционного закона. В ней прямо записано, что носителем суверенитета является белорусский народ. Его полновластие реализуется непосредственно и через представительные органы власти.

Это означает, что вопросы более тесной интеграции Беларуси и России могут решаться исключительно через проведение свободного и честного референдума.

В-третьих, в декларации содержится норма о том, что Республика Беларусь имеет право на собственные Вооруженные силы (ст.10). В ней также отмечается, что «никакие военные формирования других стран, их военные базы и сооружения не могут быть размещены на территории Республики Беларусь без согласия ее Верховного Совета». Беларусь ставит своей целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику — нейтральным государством.

Тем самым создание региональной группировки войск, о которой идет речь в договоре 1999 г., как и наличие воинских баз России на территории нашей страны, не допускается. Вкупе с нейтральным статусом Беларуси сотрудничество в военной сфере с Россией подрывает устои суверенитета и обороноспособности страны.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»