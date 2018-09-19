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Глава крупнейшего банка Дании подал в отставку из-за скандала с отмыванием российских денег

  • 19.09.2018, 14:44
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Эти средства были связаны с Путиным и ФСБ.

Исполнительный директор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с отмыванием российских денег.

Об этом сообщает Associated Press (перевод - «Европейская правда»).

Сегодня был опубликован внутренний отчет банка, в котором содержатся утверждения о масштабном отмывании денег через эстонский филиал. В отчете отмечается, что "подавляющее большинство" транзакций "оказались подозрительными".

В сентябре 2017 года датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд евро теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.

В начале сентября СМИ опубликовали информацию об отмывании 28 млрд евро российских средств.

Источник в Дании утверждает, что эти средства были связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и ФСБ. Часть имеет отношение к убийству Сергея Магнитского в 2009 году, считает британский бизнесмен Билл Броудер, бывший работодатель Магнитского.

Результаты, опубликованные в среду, показывают, что около 200 млрд евро прошли через филиал банка в Эстонии.

Борген заявил, что, несмотря на то, что лично он был оправдан в отчете, "правильным для всех сторон является то, что я подаю в отставку". Он присоединился к копенгагенскому банку в 1997 году и стал его исполнительным директором в сентябре 2013 года.

В банке заявили, что "проанализировали около 6200 клиентов с наибольшими показателями риска, из которых подавляющее большинство оказались подозрительными".

Скандал существенно повредил репутации банка и привел к падению стоимости его акций на 20% за прошлый год. После появления информации в начале сентября об отмывании 28 млрд евро российских средств стоимость акций банка упала еще на 6%.


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