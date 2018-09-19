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Борисовский завод, производивший пианино «Беларусь», решили банкротить

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  • 19.09.2018, 14:50
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Фото: tut.by

Проблемы у «Пианинки» появились еще в конце прошлого века.

Экономическим судом Минской области возбуждено дело о банкротстве ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов», сообщила пресс-служба Верховного суда РБ, пишет tut.by.

Ликвидационной комиссией ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов» в Экономический суд Минской области подано заявление об экономической несостоятельности (банкротстве).

На основании анализа финансового состояния и платежеспособности в суде пришли к выводу, что должник является неплатежеспособным, а неплатежеспособность имеет устойчивый характер — у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства.

Определением суда от 10 сентября 2018 года в отношении ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов» возбуждено дело о банкротстве и открыто конкурсное производство.

Антикризисным управляющим назначено частное производственное унитарное предприятие «Аналитик-центр». Судебное разбирательство по вопросу открытия в отношении ОАО «Борисовский завод музыкальных инструментов» ликвидационного производства назначено на 5 декабря 2018 года.

«Пианинка» на бумаге

С августа 2006 года это предприятие существует практически только на бумаге, сообщает региональная газета Еx-press.by. Нет, какая-то администрация была на этом хозяйственном объекте все эти десять с лишним лет, да и охрана какая-то. И все они получали какую-то зарплату. Но производство было остановлено, а работники, многие из которых имели уникальные профессии, уволены.

А начиналось все в июле 1935 года, когда на базе мебельного цеха лесокомбината имени Молотова в Борисове была создана музыкально-клавишная фабрика по производству пианино. Первую продукцию составили два музыкальных инструмента марки «Б-9».

В послевоенные годы «Пианинка» — так ласково называли фабрику борисовчане — стала одним из ведущих предприятий подобного профиля в большой советской стране. На протяжении многих лет фабрика была крупнейшим производителем музыкальных инструментов (пианино, цимбалы, акустические гитары) на территории СССР.

В коллективе работало более 2700 человек. Ежегодно изготавливалось до 22 тысяч единиц пианино марки «Беларусь». Продукция поставлялась на внутренний и внешний рынки — в США, Голландию, Грецию, Иран.

История краха

Проблемы у «Пианинки» появились в конце прошлого века. Сокращались оборотные средства, росла задолженность по оплате энергоресурсов, накапливалась долги перед бюджетом. К 2003 году предприятие стало практически банкротом, внешний долг превысил 1,3 млн долларов, образовалась трехмесячная задолженность по заработной плате.

В это время предприятием (в 2001 году фабрика переформатировалась в открытое акционерное общество) заинтересовались американские инвесторы. Один из основных покупателей борисовских пианино в США — компания Trade and music group incorporation. Но общего языка найти не удалось. Почему — точно знают лишь те, кто вел переговоры.

В августе 2006 года фабрика остановилась. Как выяснилось, навсегда. После остановки производства то, что оставалось от «Пианинки», выставлялось на аукционы, но желающие находились с трудом, а чаще и вовсе не находились.

И вот теперь, спустя 12 лет, принято, наконец, решение ликвидировать давно умерший завод.


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