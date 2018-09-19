Россияне не верят белорусским автомобилям 15 19.09.2018, 14:53

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«БелДжи» ждет печальная судьба других белорусских автопроектов.

В три раза меньше машин, чем планировалось, выпустит в этом году завод «БелДжи». Имеет ли будущее белорусско-китайское производство автомобилей? С чем связаны неудачи автозавода - в материале Александрa Папко для «Белсата».

25 тысяч – именно столько автомобилей планировал выпустить в 2018-ом году построенный в прошлом году около Борисова завод «БелДжи». Год потихоньку подходит к завершению, и завод озвучивает уже новые, намного более скромные планы. До конца года планируется продать всего 9 тысяч автомобилей.

Целевой рынок «БелДжи» – российский. Именно туда планируют поставлять четыре пятые выпущенных машин. Только есть ли на них спрос?

В опубликованном недавно рейтинге автомобилей, которые чаще всего продаются в России, нет ни одного китайского. «Джили» – это высококачественный автомобиль, но российский рынок этого еще не понял, отмечают эксперты. Дмитрий Новицкий, автомобильный эксперт:

«Корпорация «Джили» приобрела пакет акций корпорации «Volvo», и они недавно приобрели пакет акций корпорации «Daimler». Они очень быстро растут, и качество автомобилей также очень быстро растет».

Однако за качество надо платить. В Борисове выпускают три модели стоимостью от 12-ти до 17-ти тысяч долларов. Самый дешевый, «Джили Эмгранд», стоит как зарплата среднего белоруса за два года, а на представительный «Джили Атлас» нужно будет отложить три годовые заработные платы.

Александр Лукашенко (17.11.2017):

«Правительству поручено разработать меры, которые позволят нам хотя бы 60 тысяч автомобилей продавать на внутреннем и на внешнем рынках».

Именно на такую мощность рассчитан завод в Борисове. Его стройка стоила 400 миллионов долларов. Однако пока белорусско-китайское предприятие работает лишь на 15 процентов мощности. Маркетологам не удалось заманить российского покупателя.

Проблемы не только у автозавода. Миллионы бюджетных долларов, недавно вложенные в модернизацию других отраслей промышленности, пока не принесли отдачи.

Однако проблемы государственных заводов другие – низкое качество управления и отсутствие мотивации директоров.

По мнению экспертов, у «Джили» есть шансы стать успешной инвестицией. Однако если маркетологам компании не удастся создать дилерской сети в России и поднять доверие к бренду, белорусско-китайский завод может постигнуть печальная судьба прежних белорусских автопроектов – «Форда» и «Саманда».