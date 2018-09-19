В ЕС создадут общую погранслужбу 19.09.2018, 15:09

Миграция и брексит — основные темы встречи на двухдневном неформальном саммите лидеров ЕС, проходящем в Зальцбурге.

Что касается миграции, то речь идет об осуществлении положений июньского саммита и предложения о создании комиссии по вопросам охраны европейских границ, передает «Радио Польша».

Создание к 2020 году пограничной службы ЕС численностью 10 тысяч человек и увеличение ее полномочий вызывает споры и сомнения некоторых стран. Как было предложено комиссией, европейские служащие получат право самостоятельно контролировать внешние границы союза — проверку личности, выдачу разрешений или отказ во въезде, перехват подозрительных лиц на внешних границах.

Венгрия уже подняла вопрос о своем суверенитете. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан сказал, что Будапешт не откажется от права на защиту своей границы. И Польша, как заявил заместитель министра иностранных дел Конрад Шиманьский, не нуждается в помощи: «Польша выполняет свои обязательства очень хорошо, если речь идет о защите внешних границ Европейского союза».

На саммите европейские лидеры собираются обсудить ход реализации проекта по созданию центров по контролю за мигрантами, в которых будут проверять тех, кто претендует на предоставление убежища в ЕС. В то же время не решен вопрос о создании центров в Северной Африке, где мигранты, стремившиеся попасть в ЕС и спасенные в Средиземном море, будут временно содержаться под стражей до выяснения личности.

Что касается брексита, то из-за тупика в переговорах с Великобританией будет созван дополнительный саммит в ноябре. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вечером 19 сентября сообщит о подготовке Лондона к выходу из ЕС.