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Арифметика от миорского ЖКХ: установка памятника стоит вдвое дороже самой скульптуры

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  • 19.09.2018, 15:27
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Cтоимость установки скульптуры - $4800.

В Миорах планируется установить декоративную скульптуру "Дети мира — детям войны". Тендер на эту скульптуру и благоустройство прилегающей территории объявила ЖКХ Миорского района, пишут "Народныя навіны Віцебска".

Ориентировочная стоимость установки скульптуры — 9661 рубль. Финансироваться установка памятника и благоустройство территории будут из собственных средств жилищно-коммунального хозяйства.

Кстати, сама скульптура ориентировочно будет стоить 4600 рублей. Новый монумент будет высотой 2,4 метра и займет площадь 3 на 3 метра. Правда, тендер на его изготовление не состоялся.

Памятник должен выглядеть как разрушенная детская площадка: на песочнице разместят гранитные кубики и мячик, а сверху — гранитного голубя. На гранях кубиков будут выгравированы изображения игрушек и буквы, из которых можно составить слово "МИР". На двух нижних кубиках будут обозначены 1941 и 1945 годы.

На один из кубиков на две грани нанесут рифмованные строки:

Играют дети всей земли в войну,

Но разве о войне мечтают дети?

Пусть только смех взрывает тишину

На радостной безоблачной планете!

М. Садовский

Всего стоимость скульптуры и ее установки составит 14 261 рубль.


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