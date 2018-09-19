Активист из Витебска добился отмены штрафа за День Воли 1 19.09.2018, 15:44

Николай Качурец

Фото: svaboda.org

Административное дело в отношении Николая Качурца отправлено на новое рассмотрение.

Рассмотрев в порядке надзора жалобу активиста Николая Качурца на решение судьи Владимира Царикова (суд Октябрьского района Витебска) от 26 марта 2018 года, председатель областного суда Николай Хомичонок постановил это решение отменить, сообщает "Витебская Весна". Дело об административном правонарушении в отношении активиста будет направлено на новое рассмотрение.

Глава судебной власти области отменил постановление не только районного суда, но и областного - туда активист направил жалобу на решение суда первой инстанции, которую судья Ирина Смолякова не удовлетворила.

25 марта 2018 года, чтобы отметить очередную годовщину провозглашения независимости Белорусского Народной Республики, Николай Качурец вышел с бело-красно-белым флагом к памятнику князю Ольгерду в Витебске. Его задержали и поместили в ИВС до суда, который состоялся на следующий день. Согласно отмененным сейчас судебным решением, активист был признан правонарушителем в соответствии со статьей 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) и статьей 23.4 (неповиновение законным требованиям должностного лица) КоАП и приговорен к штрафу в 30 базовых величин (735 рублей). Кроме того, было постановлено конфисковать бело-красно-белый флаг.

Объясняя свое решение, Николай Хомичонок отметил, что «судебными инстанциями не приведено в судебных постановлениях доказательств и не дано надлежащей оценки, в чем состояла организация Качурцом незаконного массового мероприятия», поэтому «вывод суда о доказанности виновности Качурца согласно ч. 2 ст. 23.34 КоАП является преждевременным», а значит, «постановление подлежит отмене полностью».

Согласно сопроводительному письму, копия постановления председателя Витебского областного суда была направлена не только активисту, но и в Октябрьский РОВД. Видимо, милиционеры что-то не так написали в составленных против Качурца бумагах, так как в своем постановлении Хамичонок особо отметил: «Суду необходимо проверить соблюдение органом, который ведет административный процесс, требований к содержанию протоколов об административных правонарушениях в части квалификации поступка, который подтверждается собранными по делу доказательствами».

Хотя административное взыскание в отношении активиста отменено, это не дает ему повода праздновать победу. Николай Качурец просил председателя облсуда не только отменить решение суда, но и прекратить дело против него. Поскольку же дело не прекращено, а лишь направлено на повторное рассмотрение, вполне возможно, что он будет заново признан правонарушителем и наказан штрафом. Также неизвестно, какая судьба постигнет ранее отобранный у активиста бело-красно-белый флаг: или его вернут активисту, или снова постановят конфисковать.

Кстати, просьба о прекращении дела - не единственная, которую не удовлетворил председатель областного суда. Свою жалобу Николай написал на белорусском языке и просил судью написать свое постановление также по-белорусски. Тот эту просьбу проигнорировал.