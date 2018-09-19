Джим Мэттис опроверг слухи о его грядущей отставке 19.09.2018, 15:54

Джим Мэттис

Глава Пентагона призвал не воспринимать слухи всерьез.

Министр обороны США Джим Мэттис категорически отверг предположения, что он может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в ближайшие месяцы, пишет «Голос Америки».

«Я бы не воспринимал это серьезно, – заявил он в беседе с журналистами в Пентагоне. – Сколько раз мы уже проходили через это, с тех пор как я здесь? Скоро все уляжется, и люди, которые запустили этот слух, смогут сочинять новый».

«Так работает этот город, – добавил он. – Относитетсь к этому с юмором».

Это был самый откровенный комментарий Мэттиса на сегодняшний день в связи с усиливающимися слухами по поводу возможных перестановок в кабинете Трампа после предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

В последние недели Мэттис оказался в центре внимания СМИ, особенно после публикации книги журналиста-расследователя Боба Вудворда ранее в этом месяце, согласно которой Мэттис допускал пренебрежительные высказывания о Трампе в частных беседах с коллегами.

Мэттис категорически отрицает, что он допускал такие ремарки. Трамп 5 сентября заявил, что министр обороны продолжит свою работу.

«Он останется здесь, – подчеркнул президент. – Мы очень довольны им. Мы одерживаем множество побед».

Однако газета New York Times сообщила 15 сентября, что Трамп «обиделся на министра обороны, устав от неудобных сравнений с Мэттисом, которого называют взрослым человеком в комнате».

Газета также отметила появление в Белом доме ранее в этом году Миры Рикардел, занявшей влиятельную должность заместителя советника по национальной безопасности. Нынешние и бывшие чиновники сообщили Reuters, что она недолюбливает Мэттиса.

Отставной генерал Корпуса морской пехоты, Мэттис ушел со службы в 2013 году и приступил к работе в Стэнфордском университете.

На слушаниях в Сенате, посвященных его утверждению в прошлом году, он сказал, что «наслаждался жизнью к западу от Скалистых гор», когда к нему поступил звонок с предложением занять должность главы Пентагона.

После того как он ответил на вопросы о своем будущем, Мэттиса спросили, задумывался ли он о своей жизни после Пентагона.

«Конечно же, я не думаю об уходе. Мне здесь нравится, – шутливо ответил он. – Я думаю выйти на пенсию прямо здесь. Присмотрю себе какое-нибудь местечко на берегах Потомака».