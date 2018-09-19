В четверг будет до +28°С 19.09.2018, 16:17

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

20 сентября погоду в Беларуси продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, сообщает Гидромет. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, местами +5..+8°С, максимальная - днем +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21 сентября погоду в нашей стране обусловит область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы, поэтому сохранится теплая погода и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +23..+28°С.

22 сентября Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, за которыми начнет поступать прохладная воздушная масса и характер погоды изменится. В большинстве районов похолодает. Ночью местами, в основном по западной половине, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный, в дневные часы в отдельных районах сильный порывистый, по востоку республики возможны грозы. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +13..+19°С, лишь по юго-востоку +20..+27°С.