Правозащитник: Если российских полицейских переоденут в форму белорусского ОМОНа - будет скандал 6 19.09.2018, 16:33

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Фото: Reuters

«Гастролеры» на Евроиграх могут попасть под статус незаконного вооруженного формирования.

Российские правоохранители будут задействованы на предстоящих крупных спортивных событиях в Беларуси, сообщил 18 сентября министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

«Салідарнасць» решила узнать о законности этого заявления у бывшего сотрудника правоохранительных органов, руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олега Волчека.

— В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел» охрану и безопасность граждан, общества и государства в целом могут обеспечивать только граждане Беларуси. У нас законодательно нигде не оговорено присутствие иностранных правоохранительных органов.

Кроме того, запрещено перемещение оружия через границу.

Олег Волчек подчеркивает, что российские полицейские не имеют права применять физическую силу на территории Беларуси.

— Это нарушение Конституции, закона об органах власти. Не может, к примеру, приехать офицер из Израиля или США и в Беларуси охрану обеспечивать. Его сразу арестуют.

По мнению эксперта, российских полицейских, которые обеспечивают порядок в Беларуси, можно считать наемниками.

— Не слышал о таком в международной практике, чтобы приглашали иностранных специалистов для охраны мероприятий.

Олег Волчек обращает внимание на то, что Беларусь среди мировых лидеров по количеству силовиков. В то же время собеседник «Салідарнасці» отмечает, что в милиции идут сокращения, в том числе и негласные.

— Сокращают офицеров, которым осталось полтора-два года до пенсии, —говорит Волчек. — Вероятно, на спортивные мероприятия власти нужны люди, которые будут беспощадно прессовать в случае акций протеста.

Эксперт предлагает политическим партиям отреагировать на заявление Шуневича. Он считает, что следует обратиться в Конституционный суд, aдминистрацию Лукашенко, к генпрокурору и в «»парламент: «Пусть разъяснят, что это такое?»

Если на Евроиграх в Минске российский полицейский задержит человека, может начаться беспредел, говорит Волчек.

— Это не превышение власти. Люди из другого государства приехали устанавливать порядки. Незаконное вооруженное формирование может под этот статус попадать.

Если российских полицейских переоденут в форму белорусского ОМОНа, будет скандал. Все равно рано или поздно информация просочится — сдадут свои же менты, — уверен правозащитник.