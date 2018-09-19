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Виктория Азаренко: Мне нужен перерыв

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  • 19.09.2018, 16:41
Виктория Азаренко
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Теннисистка рассказала, как собирается готовится к следующему сезону.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над Куруми Нарой (6:4, 7:5) на турнире в Токио, сообщает «Трибуна».

«Матч оказался немного сложнее, чем мог бы быть. У меня было очень много возможностей закрыть матч раньше. Нара – хороший боец, она упорно боролась. Но победа есть победа и я рада.

Не думаю, что сыграла достаточно хорошо. Нара – непростой соперник, плюс ей помогали домашние трибуны. Постараюсь извлечь урок из сегодняшних ошибок.

Мне кажется, нужен перерыв, чтобы хорошо подготовиться к следующему сезону. Это был трудный год, поэтому моя подготовка не была достаточно хорошей. Но к следующему сезону я подойду в лучшей форме», – сказала Азаренко.


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