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«Осенние» продукты, которые помогут укрепить иммунитет

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  • 19.09.2018, 16:46

Известный диетолог поделилась секретами здорового питания.

Одна из лучших диетологов Украины Светлана Фус рассказала, какие сезонные продукты должны присутствовать в рационе для того, чтобы укрепить иммунитет, передает РБК.

Сливы

Сливы не только вкусные, но и содержат большое количество веществ, защищающих организм. Среди них минералы, ферменты и клетчатка. В сливах также содержатся витамины - С, В, бета-каротин, пищевые волокна и органические кислоты.

Яблоки и груши

Яблоки и груши - продукт, который диетолог обязательно рекомендует занести в рацион. Они помогают укрепить иммунитет и являются источниками железа, йода, калия, кальция, витаминов РР и С.

Тыква

Тыква, по словам Светланы Фус, один из самых богатых источников бета -каротина. Этот желто - растительный пигмент в нашем организме превращается в витамин А, который способствует нормальному росту костей и укрепляет иммунную систему.

"Кушайте тыкву регулярно и вы заметите улучшение памяти и зрения. А еще тыква благотворно влияет на нервную систему и качество сна", - пишет диетолог.


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