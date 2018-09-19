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«А если «граждане» не захотят видеть памятник Ленину?»

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  • 19.09.2018, 16:53
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Фото: «Радыё Свабода»

Председатель Союза художников Беларуси задал Мингорисполкому неудобный вопрос.

В Мингорисполкоме объяснили, почему памятную доску к 100-летию БНР до сих пор не могут установить. Причина – обращение «ряда граждан с негативным отношением», сообщает «Белсат».

Как следует из официального ответа Мингорисполкома, который получила Белорусская социал-демократическая партия (Громада), вывеску пока не устанавливают по просьбе граждан«Поступил ряд обращений от граждан Беларуси и представителей общественности с негативным отношением к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9. Вопрос о целесообразности принятия решения Мингорисполкома по установке мемориальной доски находится на рассмотрении», – говорится в письме от заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича, которое цитирует nn.by.

В этом году в марте городские власти разрешение дали – даже была назначена дата торжественного открытия. Люди собрали деньги на изготовление вывески за несколько часов. Через краудфандинговую платформу «Толока» пожертвовали 7500 рублей (хотя необходимо было только 6000). Доску отлили в бронзе, работал над ней скульптор Игорь Засимович.

Но внезапно, незадолго до установки, власти передумали. Заседание художественного комитета при исполкоме несколько раз переносили по различным причинам (например, ссылались на отпуска функционеров). В результате вопрос остался открытым. Переписку с Мингорисполкомом вел председатель Союза художников Беларуси Рыгор Ситница.

— Они – хозяева своего слова, я вижу, сами слово дали – сами забрали. Со своей стороны мы сделали все по закону, за поведение чиновников отвечать не могу. Эта «группа граждан» просто решила отменить исторический факт. Скажите, а когда граждане напишут обращение, что не хотят видеть памятник Ленину на главной площади – его что, не будет, уберут? Я думаю, за это выступают те, кому страшно не нравится белорусская история и государственность. «По просьбе трудящихся» можно сделать все, что угодно, – сказал Ситница в комментарии belsat.eu


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