В России разбился истребитель МиГ-31
- 19.09.2018, 17:01
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На борту находилось двое пилотов.
В среду, 19 сентября, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение на территории Нижегородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ, сообщает Интерфакс.
По предварительным данным военных, МиГ-31 упал из-за технической неисправности, два пилота успешно катапультировались.
"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - заявили в российском военном ведомстве.
По информации источника в оперативном штабе, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки.
На борту находилось двое пилотов - инструктор и курсант. Они остались живы и уже вышли на связь.