Федынич: Пока городскому суду не дадут отмашку, там спешить не будут 19.09.2018, 17:06

Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП прокомментировал рассмотрение апелляции по «делу профсоюзов».

Адвокаты осужденных профсоюзных лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика начали изучать судебный протокол по «делу РЭП», передает «Радыё Свабода».

«Хотя суд закончился 24 августа, протокол нам прислали только 17 сентября. Это большой документ. Там есть все: и показания свидетелей, и вопросы прокурора, и наши выступления. Видимо, велась полная запись на магнитофон. Закон отводит на ознакомление с документом и его изучение 5 дней. В течение этого времени адвокаты должны определиться: нужно ли им писать свои замечания к протоколу или нет», - пояснил ситуацию Геннадий Федынич.

Профсоюзами по-прежнему управляет Федынич

Профсоюзный лидер считает, что без протокола Минский городской суд, куда Федынич и Комлик подали апелляционную жалобу, не будет выносить свой вердикт. По закону на рассмотрение апелляции суд имеетне меньше месяца. А верхний предел не прописан.

«Думаю, пока городскому суду не дадут отмашку, там спешить не будут», - считает председатель РЭП.

Федынич говорит, что пока приговор не вступил в силу, он официально продолжает занимать должность председателя РЭП. Главу профсоюза радиоэлектронной промышленности избирают на отчетно-избирательном съезде. В уставе записано: такой форум проводится раз в пять лет. Пока в проведении внеочередного съезда активисты нужды не видят.

Если же приговор оставят в силе, кто-то будет временно исполнять обязанности председателя. «Но из-за этого РЭП свою работу не прекратит. Как действовали, так и будем продолжать», - уверяет Геннадий Федынич.

За что осудили Федынича и Комликa

Суд Советского района Минска признал их виновными по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

24 августа профсоюзных лидеров приговорили к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом в течение 5 лет занимать руководящие должности.

«Искусственные "доказательства" суда противоречат не только законам Республики Беларусь, но и международному законодательству. Поэтому в жалобе мы просим прекратить это уголовное дело», - считает Федынич.

Международные профсоюзы считают белорусских коллег политзаключенными

Обсерватория в защиту правозащитников считает, что действия властей нарушают Конституцию государства и международные обязательства Беларуси в области прав человека, обвинительные приговоры должны быть отменены по итогам апелляции.

Международная правозащитная организация Front Line Defenders убеждена, что преследование профсоюзных лидеров связанo исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры и полностью восстановить свободу активистов.

С требованием пересмотреть наказание лидерaм независимого профсоюза РЭП обратились к Лукашенко Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов.

Что важно знать

Геннадия Федынича и Игоря Комлика задержали 2 августа 2017 года. Комлик оставался под стражей до начала октября 2017 года.

Профсоюзным активистам предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» - 23 тысяч рублей.

Следователи опросили более 800 активистов профсоюза РЭП по всей стране. Фигуранты дела называют его «полностью сфабрикованным».