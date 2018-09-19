Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
- 19.09.2018, 18:21
Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября.
Конституционный суд Македонии отклонил требования признать незаконным и неконституционным референдум о переименовании страны на "Северную Македонию".
Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.
Семь из девяти судей проголосовали за то, чтобы признать проведение референдума об изменении названия Македонии законным и конституционным.
Требования признать плебисцит незаконным направляли оппозиционная организация "Всемирный македонский конгресс" и левая партия Левитса.
Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября. Переименование страны является ключевым условием Греции - только так Афины соглашаются прекратить блокировать присоединение Македонии к НАТО.