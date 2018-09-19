Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия 19.09.2018, 18:21

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Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября.

Конституционный суд Македонии отклонил требования признать незаконным и неконституционным референдум о переименовании страны на "Северную Македонию".

Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

Семь из девяти судей проголосовали за то, чтобы признать проведение референдума об изменении названия Македонии законным и конституционным.

Требования признать плебисцит незаконным направляли оппозиционная организация "Всемирный македонский конгресс" и левая партия Левитса.

Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября. Переименование страны является ключевым условием Греции - только так Афины соглашаются прекратить блокировать присоединение Македонии к НАТО.