Дмитрий Турсунов: Может быть, теннис Соболенко даже лучше, чем теннис Серены 19.09.2018, 18:31

Арина Соболенко

Тренер Арины Соболенко поделился мнением о перспективах белорусский теннисистки.

— Видите ли вы Наоми и Арину — будущими лидерами WTA-тура?

— Пока, кажется, вырисовывается именно такая картинка. Поднимутся еще 16-летняя украинка Марта Костюк и 17-летняя американка Аманда Анисимова, которые в силу ограничений пока не могут находиться выше в рейтинге. Будут подтягиваться и другие теннисистки. Бельгийка Элизе Мертенс — очень неприятная соперница. Она играет примерно как Возняцки, только в более активной манере.

— Вы сравнили Мертенс с Возняцки, а в Беларуси манеру игры Арины находят близкой с тем, во что играет Серена Уильямс. Не зря?

— Если придираться к тому, что у них разный цвет кожи, тогда их нельзя сравнивать. А в целом — обе играют в агрессивный теннис. Может быть, теннис Арины даже лучше, чем теннис Серены. Просто Арина пока нестабильна. Она может играть мячами с вращением. Она может двигаться лучше, чем Серена до родов. Пока этого нет, но это возможно, и к этому нужно стремиться.

Понятно, что если мы сейчас будем сравнивать меня с Родом Лейвером (ему 80 лет. — Прим. ред.), то я — красавчик! Но Лейвер выиграл два турнира серии Большого шлема, а я… – цитирует Турсунова tut.by.