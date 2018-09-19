В Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома

В Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома10
- 19.09.2018, 18:53
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Пыль с фасадов зданий смывают шлангом.
К приезду двух правителей в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной скоростью монтируют лестницу с фонтанами на Подниколье и строят, строят многострадальную арку. То, что ремонтировать не надо, решили вымыть — чтоб покрасивее было, пишет mogilev.online.
Занимательное действо сфотографировал подписчик паблика «Могилев Real» Влад Грошев. На снимке мужчина шлангом смывает с фасада здания пыль.
Возможно, в скором времени мы увидим еще что-нибудь интересное — до приезда Путина и Лукашенко осталось меньше месяца.