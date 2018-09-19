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В Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома

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  • 19.09.2018, 18:53
  • 4,982
Фото: tut.by

Пыль с фасадов зданий смывают шлангом.

К приезду двух правителей в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной скоростью монтируют лестницу с фонтанами на Подниколье и строят, строят многострадальную арку. То, что ремонтировать не надо, решили вымыть — чтоб покрасивее было, пишет mogilev.online.

Занимательное действо сфотографировал подписчик паблика «Могилев Real» Влад Грошев. На снимке мужчина шлангом смывает с фасада здания пыль.

Возможно, в скором времени мы увидим еще что-нибудь интересное — до приезда Путина и Лукашенко осталось меньше месяца.


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