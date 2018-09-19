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В Беларуси из обращения изъяли часть лекарств от давления

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  • 19.09.2018, 19:46
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В Беларуси изъяли лекарства для гипертоников, содержащие китайскую субстанцию валсартан.

На сайте Минздрава опубликованы решения, датированные июлем и августом этого года. В них говорится, что из обращения изъяты определенные серии лекарств, содержащие фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай) в связи с определением в субстанции потенциально канцерогенной примеси. Это решение основано на данных Европейского медицинского агентства.

В пресс-службе Минздрава подтвердили информацию об изъятии лекарств, но отметили, что повода для беспокойств нет.

— Это плановая работа, ведомство периодически изымает лекарства разных производителей, по которым возникают вопросы. При этом на сегодня нехватки препаратов для гипертоников в Беларуси нет. Есть лекарства других производителей, — подчеркнули в Минздраве.


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