«Путин получит свой Нюрнберг, а Сенцов – свой Нобель» 19.09.2018, 19:54

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История все расставит на свои места.

Верховная рада Украины во вторник проголосовала за выдвижение украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного российским судом к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму, на Нобелевскую премию мира. За соответствующее постановление парламент, состоящий из 450 депутатов, проголосовал отнюдь не единогласно: оно было принято лишь 245 голосами при 226 необходимых. Ранее своим правом выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию воспользовался ее лауреат, бывший президент Польши Лех Валенса.

Олег Сенцов, признанный российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным, уже 129 дней держит голодовку в колонии с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем – кроме себя самого. Несколько прошений о его помиловании, в том числе посланных Владимиру Путину его матерью, были оставлены без рассмотрения. В Кремле настаивают на том, что Сенцов должен лично попросить о помиловании у российского президента, пишет «Радио Свобода».

Правом выдвигать кандидатов на премию мира, единственную из Нобелевских премий, которую вручает не шведский, а норвежский Нобелевский комитет, обладает ограниченный круг лиц и организаций. Это члены международных судов, ректоры университетов, профессора ряда социальных и гуманитарных наук, действующие и бывшие члены и советники Нобелевских комитетов, а также лауреаты премии и представители когда-либо получавших ее организаций.

Нобелевская медаль, заочно врученная китайскому диссиденту Лю Сяобо

Олег Сенцов может стать не первым лауреатом Нобелевской премии, находящимся в момент ее присуждения за решеткой: в разные годы в такой же ситуации оказывались десятки ее лауреатов – от того же Валенсы до фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Китайский правозащитник Ли Сяобо, получивший Нобелевскую премию мира в 2010 году, был арестован за два года до этого и умер, так и не освобожденным из-под стражи, 7 лет спустя – в 2017-м. Нобелевская неделя начнется совсем скоро, но Сенцов выдвинут на премию, которая будет вручаться лишь в следующем году.

Инициатором выдвижения Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира от парламента Украины стал депутат Алексей Гончаренко, ранее предлагавший Владимиру Путину "взять себя в заложники" в обмен на освобождение режиссера. В интервью Радио Свобода Олег Гончаренко рассказал, что побудило его выдвинуть кандидатуру Сенцова и почему между Россией и Украиной застопорился процесс обмена пленными и заключенными.

– Почему вы решили выдвинуть Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира?

– Потому что я считаю, что Олег Сенцов ее заслуживает. И потому что я считаю, что даже само рассмотрение его кандидатуры, а тем более возможное получение Нобелевской премии мира позволит спасти его жизнь и вернуть ему свободу.

– Контактировали ли вы с Лехом Валенсой, который также выдвинул кандидатуру Сенцова на эту премию?

– Нет, но я очень благодарен господину Валенсе за такую инициативу. На самом деле, это очень здорово, что он его выдвинул. Хочу напомнить, что по правилам Нобелевского комитета, по правилам самой Нобелевской премии мира могут выдвигать как нобелевские лауреаты, так и индивидуально члены парламентов. Поэтому я индивидуально отправил заявку в Нобелевский комитет. Однако я считаю важным, чтобы и весь украинский парламент принял соответствующее решение, поэтому подготовил проект постановления украинского парламента в соавторстве со своими коллегами, и вчера он был принят Верховной радой Украины.

– Что будет дальше? Вы можете как-то отслеживать этот процесс? Или теперь остается только ждать объявления лауреатов?

– Процедура такова: теперь глава парламента Украины подпишет это заявление от имени Верховной рады на основании принятого нами вчера постановления и отправит документы в Нобелевский комитет. Срок подачи документов – до 1 февраля. Дальше Нобелевский комитет будет принимать решение, кто в 2019 году получит Нобелевскую премию мира.

– Почему, на ваш взгляд, именно Олег Сенцов заслуживает этой премии?

– Я считаю, что Олег Сенцов показывает пример ненасильственного сопротивления тирану и стране-оккупанту, которой является Российская Федерация, режиму Владимира Путина. Кроме того, он с мая месяца этого года объявил голодовку, голодает уже больше 100 дней, причем требование его – освободить других украинских политзаключенных, не самого себя. Это тоже вызывает большое уважение. Кроме того, Олег Сенцов является деятелем культуры, кинематографистом, и благодаря этому его имя стало известно во всем мире, а его борьба отвечает базовым принципам и идеям, которые были заложены в Нобелевскую премию мира. Поэтому я считаю, что он заслуживает эту премию своей жизнью и своими действиями за последние четыре года.

– Сложно ли было провести этот документ через Верховную раду, добиться его одобрения? Или это произошло без особых усилий?

– Нет, это произошло без особых сложностей, потому что понятно, что подавляющее большинство украинских парламентариев поддерживают такую идею и считают ее правильной. Мы убеждены, что история все расставит на свои места, и в итоге Путин получит свой Нюрнберг, а Сенцов получит свой Нобель.

– Сегодня 129-й день голодовки Сенцова. За счет чего, как вы думаете, ему удается держаться все это время?

– Понятно, что есть определенное принудительное питание. Если бы его не было, я думаю, Олега Сенцова уже не было бы в живых. Однако все равно эта голодовка – это колоссальная сила воли. Мне даже сложно себе представить, как можно такой долгий срок выдерживать такую голодовку в тех условиях, в которых он находится в колонии в Лабытнанги. Это тяжелейшие условия, да еще и для голодающего человека.

Олег Сенцов в колонии. Фото, как утверждает ФСИН, сделано 9 августа 2018 года, на 88-й день голодовки режиссера

– Что можно сделать, помимо выдвижения на Нобелевскую премию, для того чтобы Сенцов и другие украинские политзаключенные в России оказались на свободе? Почему застопорились переговоры об обмене? Что еще можно сделать для освобождения людей?

– Потому что на этот обмен не дает согласие Путин. Я думаю, причина у него абсолютно банальная – человеконенавистническая. Просто ему наплевать на своих, на тех, кто находится в Украине, в украинском заключении, и он готов идти на то, чтобы мучить тех людей, которые находятся в заключении у него. Что еще сделать? Я лично, как человек, как политик, наверное, исчерпал все возможности. Я предлагал обменять себя, написал соответствующее письмо Путину, но ответа не получил. Поднимал этот вопрос на Парламентской ассамблее Совета Европы, в который я вхожу от Украины, неоднократно буду поднимать и дальше. Все, что можно сделать, делаем. На ближайшей Генассамблее ООН также будет подниматься вопрос украинских политзаключенных, заложников, которых удерживает Путин. Украина делает все возможное для их возвращения, однако, к сожалению, без доброй воли Путина мы не можем добиться результата. А добрая воля будет только тогда, когда он будет испытывать колоссальное давление со стороны мира.

– И все же несколько раз Россия за последние годы отпускала украинских политзаключенных, меняла их. Почему, на ваш взгляд, российские власти так упорствуют в нежелании освободить именно Олега Сенцова? Такое ощущение, что Сенцов является какой-то особой фигурой в этом вопросе.

– Я согласен с вами, такое ощущение действительно есть. Видимо, то сопротивление, которое оказывает Олег, вызывает дикую ненависть у Путина и его режима. Другим чем-то объяснить это я не могу. Кроме того, Сенцов не укладывается в картинку, которую Путин пытается продать всему миру и собственным гражданам: что все крымчане хотели воссоединения с Россией. Сенцов – коренной крымчанин, родившийся и проживший всю свою жизнь в Крыму, который категорически не хочет становиться гражданином Российской Федерации и отрицает аннексию Крыма. Я думаю, что это также является причиной того, почему именно по Сенцову такое нежелание каким-то образом отпустить его в Украину.

– В 2015 году вы и сами ненадолго оказались в российской тюрьме, когда приехали в Москву на Марш памяти Бориса Немцова. С тех пор вы ни разу не были в России? Поддерживаете ли вы какие-то контакты со своими российскими знакомыми, какими-то российскими политиками, активистами?

– С того момента я ни разу не был на территории Российской Федерации. Контакты определенные поддерживаю, как обычно, по телефону, электронной почте. Иногда встречаюсь со своими знакомыми в Украине. Но в Россию ехать я не могу.

Алексей Гончаренко на акции памяти Бориса Немцова, 1 марта 2015 года

– Вам закрыт туда въезд? Или вы просто боитесь?

– Я думаю, что он закрыт. В Москве я был задержан, меня держали в отделении полиции "Китай-город", и только огромный резонанс, который это вызвало во всем мире, вынудил российские власти меня выпустить и фактически выслать из страны. Поэтому я думаю, что мне закрыт въезд в Российскую Федерацию.

– В Украине относительно скоро выборы, и некоторые политические силы рекламируют себя как силы, которые могут договориться с Путиным об освобождении украинских политзаключенных в России. Как вы думаете, хорошо ли, если эти силы придут к власти и договорятся об этом? Или, наоборот, это таит в себе некоторую опасность?

– Я думаю, что это таит в себе очень большую опасность. Есть определенные политики, которые говорят, что они легко добьются мира от Путина, и это вызывает очень большие вопросы и сомнения. Я не верю в это. Единственный путь, которым это можно сделать, – просто капитулировать перед ним. У меня есть подозрения, что именно это и собираются сделать эти политики – просто сдаться на милость Путину. Но точно не для этого Украина прошла последние почти пять лет, точно не для этого положили свои жизни тысячи украинцев, – говорит депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Лидер движения "Украинский выбор – право народа" и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, считающийся одним из ключевых посредников между Украиной и Россией в деле обмена пленными и заключенными, утверждает, что переговоры об обмене Олега Сенцова "ведутся постоянно". Об этом Медведчук заявил 17 сентября в интервью пророссийскому украинскому телеканалу NewsOne. По словам Медведчука, процесс переговоров об обмене Сенцова затормозило убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко. Тем временем в Москве у приемной администрации президента России третью неделю продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова. В них участвуют ученые, писатели, муниципальные депутаты и гражданские активисты.