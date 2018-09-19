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Евгений Яблонский: В Лиге Европы перед БАТЭ стоят большие задачи

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  • 19.09.2018, 20:04
Евгений Яблонский
Фото fcbate.by

Матч «Види» – БАТЭ состоится 20 сентября и начнется в 19.55 по белорусскому времени.

Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Види», передает официальный сайт борисовчан.

- За два с половиной месяца, оставшихся до окончания сезона, БАТЭ предстоит сражаться на нескольких фронтах и провести 17 матчей. Справитесь?

– Разве есть другие варианты? Конечно, справимся. У нас большой опыт выступлений в таком режиме. Да и тренерский штаб, не сомневаюсь, будет следить за состоянием команды. Нам же нужно добросовестно выполнять все указания тренеров. Тогда все получится.

- Как охарактеризуешь нынешний «Види»?

– Прежде всего это сбалансированная команда. В каждой линии есть игроки, которые имеют опыт выступлений за клубы хорошего европейского уровня. Венгерская команда одинаково успешно умеет как обороняться, так и атаковать. Но лишь завтра сможем реально оценить возможности игроков «Види».

- Часто говорят: от того, как стартуешь, зависит, как поедешь дальше. Что скажешь на сей счет?

– В первой игре хочется добиться положительного результата. Но так уж зацикливаться на результате, наверное, не стоит. Ведь после этого матча, как бы он ни завершился, останется еще пять. И все может произойти.

- Летом в квалификационных раундах вы играли в формате с выбыванием, сейчас предстоит соревноваться с соперниками по круговой системе. Что тебе более по душе?

– Каждая из названных систем интересна, имеет что-то индивидуальное. Так, в квалификационных раундах градус напряжения выше — понимаешь, что стоит на кону, что не имеешь права на ошибку, чувствуешь огромную ответственность за результат. А на групповом этапе знаешь, что у тебя есть шесть игр и что по сумме очков необходимо быть лучше конкурентов. Поэтому спокойно готовишься, есть время для анализа матчей соперников и текущей ситуации. В принципе, интересно и там, и там.

- Какой результат завтрашнего противостояния тебя устроит?

– Перед БАТЭ стоят большие задачи, поэтому нужна только победа, — сказал Яблонский.

Матч «Види» – БАТЭ состоится 20 сентября и начнется в 19.55 по белорусскому времени.


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