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Владимир Довженко: Полиция РФ в Беларуси - это нарушение суверенитета страны

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  • 19.09.2018, 20:09
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Эксперты комментируют скандальное заявление Шуневича.

Зачем белорусской милиции помощь силовиков из России во время проведения Европейских игр и чемпионата мира по хоккею? Belsat.eu разбирался, какие полномочия могут получить российские полицейские в Беларуси и были ли в истории спорта аналогичные прецеденты.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что Россия направит своих полицейских в Беларусь во время проведения Европейских игр и чемпионата мира по хоккею, что «безусловно, повысит эффективность мер по обеспечению общественного порядка». Это заявление прозвучало 18 сентября на пресс-конференции в Новополоцке после его встречи с главой российского МВД Владимиром Колокольцева. По словам белорусского министра, при поддержке правоохранителей соседних стран, в первую очередь России, будет сделано все, чтобы «исключить осложнение оперативной обстановки» во время международных соревнований.

Шуневич не рассказал, сколько российских силовиков направят в Беларусь. Он также не уточнил, чем конкретно они будут заниматься: консультировать белорусскую милицию, сопровождать российских болельщиков или вообще патрулировать улицы и охранять правопорядок.

Опрошенные эксперты полагают, что, если российские полицейские получат право охранять спортивные мероприятия на уровне с белорусскими, то это будет беспроцентным случаем в международной практике и однозначным нарушением национального законодательства.

«Это нарушение суверенитета государства»

Спортивный аналитик Владимир Довженко отметил, что ему неизвестны случаи, когда безопасность на международных спортивных соревнованиях обеспечивали не только местные правоохранители, но и полицейские из зарубежных стран.

«Это нонсенс, это нарушение суверенитета государства. Это, кстати, неуважение и к нашей милиции – это показывает, что она не способна самостоятельно обеспечить порядок. Короче, очередное ноу-хау Александра Лукашенко. Но удивляться не надо. Игры эти еще нескоро и как бы до тех пор к нам в Беларусь не пришли «зеленые человечки», как в Крыму –тогда появление российских полицейских приобретет смысл перед каким-нибудь фейковым референдумом», – полагает эксперт.

В международной практике известны случаи, когда на соревнования вместе с болельщиками из зарубежной страны приезжали полицейские, но у них были очень ограниченные полномочия. Например, вместе с 16 тыс. польских болельщиков на ЧМ-2018 по футболу в Россию приехали 6 полицейских из Польши. Однако они не имели вооружения, не носили полицейскую форму (на матчах в секторе польских болельщиков они присутствовали в синих рубашках стюардов) и в основном отвечали за контакты фанатов с российской полицией и властями. В 2008 году на товарищеский футбольный матч Беларусь-Англия в Минск приехали 3 тыс. болельщиков и 9 британских полицейских. Они отслеживали действия наиболее агрессивных английских фанатов и фиксировали правонарушения.

Между тем Владимир Довженко подчеркивает: там речь шла о точечном и очень ограниченном сотрудничестве, причем именно в контексте появления особо опасных фанатских группировок, распространенных в футболе.

Однако характер Европейских игр не предусматривает приезд агрессивных группировок болельщиков. Например, футбола просто нет в списке видов спорта на Европейских играх. А болельщики в баскетболе, волейболе, велоспорте или гимнастике никогда не отличались агрессивностью и не провоцировали беспорядки.

«Судя по чемпионату мира по хоккею в Беларуси в 2014 году, самая большая угроза исходит от несчастных пьяниц, которым разрешили пить дешевую водку в центре Минска. Вот они могут иногда взбрыкнуть. Но это небольшая опасность», – добавляет Довженко.

Правозащитник: задерживать в Беларуси могут только белорусские правоохранители

Заместитель председателя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отметил, что заявление Шуневича вызвало у него недоумение.

«Я думаю, что как раз милиционеров в Беларуси достаточно, чтобы обеспечить порядок во время проведения Европейских игр. Это все-таки не футбольный чемпионат – вряд ли к нам приедут такие уж бешеные и агрессивные фанаты баскетбола, волейбола и шахмат, которые будут здесь организовывать беспорядки», – говорит он.

Правозащитник подчеркивает: иностранные правоохранители не имеют права задерживать или составлять протоколы на территории Беларуси. Даже если правонарушение или преступление совершил иностранец.

«В Беларуси есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры задержания и пресечения противоправных действий. Однако естественно только органы правопорядка Беларуси имеют полномочия для этого – ни в коем случае не полицейские зарубежных стран. Не может полицейский из другой страны на территории Беларуси осуществлять задержание, составлять протоколы или возбуждать уголовное преследование. Есть вопрос юрисдикции: если правонарушение или уголовное преступление произошло на территории Беларуси, то именно наши правоохранители и должны этим заниматься», – говорит он.

Однако, по словам Стефановича, российские полицейские имеют право выступать в качестве консультантов в Беларуси. Возможно также полицейские в контакте с белорусскими правоохранителями будут вести какую-то работу с российскими фанатами – отслеживать их поведение, вести переговоры, фиксировать правонарушения и т.д.

Напомним, Европейские игры пройдут в Беларуси в июне 2019 года. В 2021 году в Беларуси и Латвии пройдет чемпионат мира по хоккею.


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