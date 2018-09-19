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Трамп заявил о скорой второй встрече с Ким Чен Ыном

  • 19.09.2018, 20:26
Фото: utro.ru

Президент США получил письмо от Ким Чен Ына с просьбой провести новую встречу.

Президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с диктатором КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Белого дома.

На вопрос журналиста о том, как скоро состоится встреча, американский лидер ответил: «Мы встретимся [скоро]».

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры договорились предпринимать шаги для достижении мира на Корейском полуострове.

В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Сам президент США заявил о том, что с нетерпением ожидает новых переговоров с главой КНДР. В конце августа Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею из-за недостаточного темпа переговоров по денуклеаризации.

В Вашингтоне 10 сентября сообщили, что президент США получил письмо от Ким Чен Ына с просьбой провести новую встречу. Отмечалось, что в Белом доме готовы организовать саммит и «уже занимаются этим вопросом».


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