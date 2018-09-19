Трагедия? Фарс? Путаница? 19.09.2018, 20:48

1,216

Александр Петров и Руслан Боширов

Что скрывается за интервью с русскими отравителями.

Когда два россиянина, обвиняемые в проникновении в Англию и в отравлении шпиона-перебежчика, появились на телевидении и заявили о своей невиновности, отклики на их выступление были не самые добрые. Эти люди рассказали, что они специалисты по спортивному питанию, а в Англию приехали на выходные, чтобы посмотреть город с кафедральным собором, пишет New York Times (перевод - inosmi.ru).

«Один из крупнейших конфузов в информационной войне», — сказал об этом интервью дипломатический редактор Би-Би-Си. Другие назвали интервью на российском государственном телевидении пародией, достойной комиков из группы «Монти Пайтон». Британское правительство назвало его «оскорблением человеческого разума».

Но когда иностранцы закатывают глаза и брезгливо отмахиваются от этого интервью, называя его неправдоподобным, они упускают один важный момент. Для России мерилом успеха этого интервью была не его правдоподобность и убедительность.

«Это пощечина Западу», — сказал Петр Померанцев, работающий научным сотрудником в Лондонской школе экономики. Россия, заявил Померанцев, «уже давно отказалась от попыток убедить кого-нибудь в правдивости своих заявлений».

Но Кремль упорно и настойчиво вносит путаницу и отвлекает внимание, стараясь убедить всех, как в России, так и за рубежом, что президент Владимир Путин очень силен, и поэтому он может излагать свою собственную правду, пусть даже верится в нее с большим трудом.

С точки зрения Москвы, интервью телеканала RT (прежде он назывался Russia Today), который финансируется Кремлем, было шедевром и образцом демонстративного пренебрежения. Оно вторит величайшим хитам российской пропаганды времен Путина.

За 25 минут интервьюеру удалось извлечь на поверхность излюбленные штампы пропагандистской машины Кремля. Запад всегда обвиняет Россию в преступлениях, которые она не совершала. Российский народ испытывает тягу к европейским храмам и традиционной культуре, но ему надменно ставят препятствия. В данном случае, препятствием стала английская непогода.

Эпизодическую роль в этом шоу сыграла старая кремлевская заготовка — гомофобия. Зазвучали прозрачные намеки на то, что обвиняемые Британией мужчины, Александр Петров и Руслан Боширов, вполне могут быть геями, а поэтому они никак не могли стать офицерами российской военной разведки и заниматься, как утверждает Британия, заказными убийствами, что является чисто мужской работой.

Политический обозреватель Константин фон Эггерт, ранее работавший ведущим ток-шоу на независимом телевидении, сказал, что интервью Петрова и Боширова вовсе не предназначалось для того, чтобы убедить кого-то в непричастности России к атаке в Солсбери. Задача здесь была другая: показать иностранным критикам и внутренним врагам, что их слова и действия ничего не изменят.

По словам Эггерта, Кремль как бы заявляет Западу: «Да, мы это сделали, мы допустили массу ошибок, но если захотим, то все повторим».

То, что это интервью было организовано с подачи Путина, не вызывает сомнений. За день до того, как его показали в эфире, российский руководитель объявил Петрова и Боширова невиновными в совершении каких-либо преступлений, и на экономической конференции во Владивостоке призвал их открыто выступить и рассказать свою историю. Что они и сделали, причем молниеносно.

К концу того же дня они связались с главным редактором RT Маргаритой Симоньян и сели перед камерами, чтобы ответить на несколько простых и безобидных вопросов. Но там не прозвучал самый главный вопрос: как так получилось, что в номере лондонской гостиницы, где они останавливались, обнаружили следы нервно-паралитического вещества «Новичок», которое было использовано против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля?

Скрипаль выжил, а заявление Путина вызвало предположения о том, что он приказал военному командованию отправить Петрова и Боширова на телеинтервью, дабы наказать их таким способом за неумелые действия в Солсбери.

Но Путин никогда публично не наказывал и уж тем более не унижал так называемых силовиков из вооруженных сил и спецслужб, которые преобладают в его администрации, какими бы некомпетентными и коррумпированными они ни были.

«Новичок» не убил Скрипаля и его дочь Юлию, но они оказались в госпитале вместе с проживающим в Солсбери британским полицейским. А Москву обвинили в государственном террористическом акте с применением биологического оружия.

Затем, как говорят британские следователи, Петров и Боширов избавились от емкости с «Новичком», причем сделали это настолько небрежно, что спустя несколько месяцев умерла британка, которой ее друг подарил найденный флакон с отравляющим веществом, думая, что это духи.

Во время интервью Петров и Боширов настаивали на том, что они очень сильно интересуются средневековой церковной архитектурой и просто горели желанием увидеть кафедральный собор в Солсбери. Поэтому они отправились на выходные в Британию и дважды посетили этот город, проведя две ночи в грязном лондонском отеле. Они напрочь отрицали какую-либо связь с российской военной разведкой, которая прежде называлась ГРУ, а сейчас ГУ.

В интервью они рассказали про талый снег по колено и про «транспортный коллапс», из-за которого им пришлось прервать первый визит в Солсбери 3 марта и сделать вторую попытку 4 марта — в тот день, когда было применено отравляющее вещество. Этот рассказ показался британцам настолько нелепым, что один обозреватель из «Гардиан» заявил: «Комедия сегодня стала дипломатией, но с другими средствами».

Да, в то время в Солсбери выпало немного снега, но не было никаких погодных катаклизмов, о которых рассказал Петров. Не было ничего, что могло бы помешать двум крепким и привыкшим к суровой зиме россиянам пройти несколько сотен метров от железнодорожной станции до собора. И если они так сильно хотели посмотреть собор, то почему пошли в противоположном от станции направлении и забрели в район в другом конце города, где жил Скрипаль?

«Вся эта ситуация — просто набор необычайных совпадений, больше ничего, — заявил Петров. — В чем наша вина?»

Их рассказ никоим образом не убедил британцев и других людей. Он также не помог улучшить имидж России.

Из-за этого интервью многие россияне, даже из числа сторонников Кремля, недоверчиво закачали головами. Оно было настолько странным, что телекритик Арина Бородина заявила, что Симоньян на самом деле даже не встречалась с этими людьми. По ее словам, запись вопросов Симоньян смонтировали с записью ответов Петрова и Боширова, которая была сделана в тайном месте под строгим надзором.

Якуб Каленский, возглавляющий работу по борьбе с дезинформацией в аналитическом подразделении Евросоюза в Брюсселе, которое специализируется на российской дезинформации, заявил, что в рассказ этих людей очень трудно поверить. По его мнению, поданный Россией сигнал предельно прост: «Нам наплевать, насколько правдоподобно или неправдоподобно звучат эти заявления».

Но этим людям удалось создать высокую, хотя и не очень правдоподобную, стену опровержений. По словам бывшего телепродюсера Померанцева, им также «удалось превратить трагедию Солсбери в фарс».

Но в субботу российские утверждения о невиновности Петрова и Боширова, которые якобы являются гражданскими любителями путешествий, получили новый удар, когда оппозиционное российское издание «Новая газета» сообщила, что указанный в официальных документах Петрова московский номер телефона принадлежит Министерству обороны.

Проводящий расследования сайт Bellingcat выяснил, что в официальной базе данных по прописке и паспортной информации нет сведений о Петрове и Боширове до 2009 года, когда им были выданы российские паспорта на те фамилии, которыми они сегодня пользуются. Это говорит о том, что ранее они использовали другие фамилии, и что их нынешние имена являются оперативными псевдонимами одной из российских спецслужб. Вебсайт отмечает, что официальные документы Петрова имеют пометку «Совершенно секретно».

Главный посыл интервью RT, равно как и реакции России на иностранные обвинения в свой адрес, состоит в том, что ни в чем не повинные россияне снова пали жертвами западной лжи и предрассудков. Россия, почти постоянно возмущенная западными обвинениями в свой адрес, на любую критику неизменно отвечает осуждением критиков.

На этой неделе в российский МИД вызвали послов Швейцарии и Нидерландов, где им было объявлено, что их страны разрушают отношения с Россией, потому что Голландия выдворила двоих русских шпионов, обвиненных в подготовке кибердиверсий против швейцарской военной лаборатории, которая исследует примененный в Солсбери «Новичок».

В своем интервью Петров и Боширов говорили так же обиженно и печально, как это делает Путин и его подчиненные, когда в адрес России звучат обвинения. А таких обвинений немало: российской ракетой в июле 2014 года в небе над восточной Украиной был сбит авиалайнер; российские войска поддержали кровавый сепаратистский мятеж на востоке Украины; российские хакеры вмешивались в 2016 году в президентские выборы в США и так далее.

«Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое», — сказал Боширов и потребовал от Британии извинений за все те беды и огорчения, которые она причинила ему и Петрову.