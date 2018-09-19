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Юрий Беленький: 27 лет назад сработала наша белорусская солидарность

  • 19.09.2018, 20:59

19 сентября 1991 года Верховный совет Беларуси 12-го созыва признал бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» государственной символикой.

27 лет назад, 19 сентября 1991 года, Верховный совет Беларуси 12-го созыва признал бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» государственной символикой. Один из участников тех событий, тогдашний депутат и член Белорусского Народного Фронта «Возрождение» Юрий Беленький рассказал «Белсату» об этом ярком событии белорусской истории.

«Сразу скажу – тяжело было. Но тут сработала наша белорусская солидарность. Мотором были мы, депутаты Верховного Совета 12-го созыва. Но очень важно: была сделана выставка, которая рассказывала об истории наших национальных символов. Важное значение имел тот факт, что в парламенте в поддержку новой символики выступил президент Национальной академии наук Владимир Платонов. Такая совокупность, такое выдвижение нашего национального – это все сыграло свою роль».


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