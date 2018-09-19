Жители Молодечно везли в Беларусь из России тысячу литров спирта 19.09.2018, 21:14

Двоих 30-летних жителей Молодечно задержали.

Ночью 19 сентября сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из Борисовского РУВД задержали двоих 30-летних жителей Молодечно, которые незаконно ввезли на территорию Беларуси из России 1000 литров спирта.

В поле зрения оперативников молодые люди попали еще вначале лета. По имеющейся информации, они занимались реализацией алкоголя в Молодечно. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот спиртного, поэтому к выбору клиентов молодые люди подходили очень тщательно, рассказал kp.by начальник УБЭП КМ УВД Владимир Емельянов.

Задержание проходило в начале первого ночи. В это время вблизи Борисова сотрудниками БЭП был остановлен «Форд-Транзит» молодечненцев. Первоначальный визуальный осмотр ничего не дал: в микроавтобусе кроме самих приятелей никого и ничего не было. Однако в салоне стоял характерный запах спирта, кроме того подозрение оперативников усиливала и высота потолка по сравнению с высотой крыши. Как оказалось, тайник был оборудован в пространстве между крышей и потолком микроавтобуса. Оттуда бэповцы извлекли 200 штук 5-литровых пластиковых канистр.