закрыть
19 сентября 2018, среда, 21:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Жители Молодечно везли в Беларусь из России тысячу литров спирта

  • 19.09.2018, 21:14

Двоих 30-летних жителей Молодечно задержали.

Ночью 19 сентября сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из Борисовского РУВД задержали двоих 30-летних жителей Молодечно, которые незаконно ввезли на территорию Беларуси из России 1000 литров спирта.

В поле зрения оперативников молодые люди попали еще вначале лета. По имеющейся информации, они занимались реализацией алкоголя в Молодечно. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот спиртного, поэтому к выбору клиентов молодые люди подходили очень тщательно, рассказал kp.by начальник УБЭП КМ УВД Владимир Емельянов.

Задержание проходило в начале первого ночи. В это время вблизи Борисова сотрудниками БЭП был остановлен «Форд-Транзит» молодечненцев. Первоначальный визуальный осмотр ничего не дал: в микроавтобусе кроме самих приятелей никого и ничего не было. Однако в салоне стоял характерный запах спирта, кроме того подозрение оперативников усиливала и высота потолка по сравнению с высотой крыши. Как оказалось, тайник был оборудован в пространстве между крышей и потолком микроавтобуса. Оттуда бэповцы извлекли 200 штук 5-литровых пластиковых канистр.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц