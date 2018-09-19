Отели и музеи Польши снизят цены вдвое в первые выходные октября 19.09.2018, 21:16

6-7 октября гостиничные, гастрономические, транспортные услуги, вход в музеи будут как минимум вполовину дешевле.

В первые выходные октября, уже в пятый раз, пройдет акция «Польша - увидеть большее - Выходные за полцены». Гостиничные, гастрономические, транспортные услуги, вход в музеи будут как минимум вполовину дешевле, передает «Радио Польша».

Акция направлена на продление традиционного туристического сезона. В этом году свои услуги по сниженным ценам предлагает рекордное количество партнеров - 757.

Глава Польской туристической организации Роберт Анджейчик рассчитывает на то, что предложениями воспользуются 150 тысяч поляков. «Идея заключается в том, чтобы этой акцией воспользовались как предприниматели, которые, в первую очередь, выиграют от продления сезона, а также получат маркетинговую поддержку, которую мы предлагаем совместно с нашими партнерами, так и туристы. Речь идет о том, чтобы создать тренд посещения Польши после окончания главного туристического сезона», - заявил он.

Эва Павляк-Левандовская из Министерства спорта и туризма отметила, что акция уже оправдала себя, поскольку количество участников увеличилось в два раза, по сравнению с первым годом проведения. Кроме того, продлился туристический сезон в Польше. Не исключено, что в следующем году осенняя акция «Выходные за полцены» состоится в ноябре.

Наибольшее количество предложений по сниженным ценам представлено в гостиничном секторе (33% от всех предложений), на втором и третьем месте - достопримечательности (20%) и еда (15%). Больше всего компаний, которые решили принять участие в акции, находятся в Малопольском, Поморском, Мазовецком и Нижнесилезское воеводствах.

Весенняя акция запланирована на март 2019 года.