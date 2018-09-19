Главный тренер БАТЭ: В Лиге Европы хотим пробиться в нокаут-раунд 19.09.2018, 21:42

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Алексей Бага озвучил задачи борисовчан в Лиге Европы.

В преддверии матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы между венгерским «Види» и БАТЭ состоялась официальная пресс-конференция главного тренера Алексея Баги. Коуч еще раз повторил о задаче команды на турнир, похвалил соперника и рассказал о значении опыта своей команды. Его слова передает официальный сайт БАТЭ.

— Наверняка при подготовке к поединку вы просматривали видеозаписи игр «Види» в квалификационных стадиях Лиги чемпионов. В Венгрии считают, что клуб из Секешфехервара действовал очень организованно и дисциплинированно. А какое впечатление осталось у вас?

— Мы изучили много различной информации о венгерском чемпионе, просмотрели немало видеоматериалов. Уже то, что «Види» прошел весьма серьезных соперников, в числе которых болгарский «Лудогорец», вызывает уважение. Это сильная команда, сбалансированная во всех линиях. В составе есть опытные футболисты, среди которых много сборников. Не сомневаюсь, завтрашняя игра будет для нас тяжелой, но вместе с тем и интересной.

— В прошлом году в групповом этапе Лиги Европы БАТЭ набрал 5 очков. Сколько надеетесь взять в нынешнем? И то, что начинаете в Венгрии, считаете хорошим моментом, чтобы выполнить свою задачу?

— Хотим набрать столько очков, сколько позволит нам пробиться в нокаут-раунд. А будет это пять, три или два с половиной, не имеет значения. То, что стартуем в Будапеште, — так сложился календарь. Ничего страшного или необычного в том не видим. У нас очень опытная команда, многое повидавшая на своем веку. Выпало начинать в Будапеште, значит, так тому и быть. Прекрасный город, великолепный стадион. Никаких проблем.

— Задал такой вопрос по той причине, что, возможно, вы любите начинать на чужих полях. Мы видели, что в квалификационных стадиях Лиги чемпионов БАТЭ одолел ХИК и «Карабах» как раз в гостях.

— В Финляндии мы играли ответный матч, а противостояние с ХИКом начинали в Борисове. Но то, что набираем очки на выезде, говорит о наших классе, силе и опыте.

— Вы упомянули об опыте БАТЭ. Насколько этот опыт важен? Именно опыт групповых этапов. Ведь «Види» тоже имеет опыт, но, правда, в квалификационных матчах. А ваша команда в последнее время часто выступала в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Думаете, этот опыт скажется?

— Уверен на сто процентов. Опыт матчей квалификационных стадий и опыт участия в групповых турнирах — разные вещи. Когда играешь в групповых турнирах против больших клубов, причем на аренах мирового уровня, это закаляет футболистов, позволяет быстрее учиться, добавляет матерости. Убежден, опыт поможет нам завтра.

В Венгрию прилетело 20 игроков БАТЭ, среди которых есть темнокожие новички клуба и Михаил Гордейчук, но нет Александра Глеба и Николая Сигневича.

Напомним, что игра против «Види» пройдет 20 сентября и начнется в 19.00.