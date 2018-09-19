Сенат США одобрил помощь Украине в сфере безопасности 19.09.2018, 21:57

США намерены выделить Украине 250 миллионов долларов.

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов для финансирования в сфере безопасности Украины, передает «Голос Америки».

Как сообщает посольство Украины в США на своей странице в Фейсбуке 18 сентября, Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», который предусматривает 250 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности Украины. Данная смета, подчеркивается в сообщении, на пятьдесят миллионов превышает прошлогодний бюджет «для соответствующих программ поддержки нашего государства».

Финансовая помощь, в частности, выделяется на проведение военных учений, предоставления военного снаряжения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку военных и сил безопасности Украины.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 13 августа 2018 года, прибыл на военную базу Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где подписал законопроект о военном бюджете на 2019 год.

По словам Трампа, оборонный бюджет-2019 даст военным возможность победить в любом конфликте. В соответствии с законопроектом, оборонный бюджет на 2019 год составит 717 миллиардов долларов.

В парламенте Украины – о помощи США

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая утреннее заседание парламента 19 сентября, отметил, что «наши друзья из-за океана понимают, что сейчас на Донбассе продолжается война не только за Украину и наше будущее – там продолжается битва за будущее всего свободного мира!»

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, спикер украинского парламента сказал, что «средства назначаются, в частности на разведывательную поддержку Вооруженных сил Украины и сил безопасности».

«Во время своего визита в Вашингтон летом этого года на каждой моей встрече в Конгрессе, Государственном департаменте и Пентагоне я говорил, что военно-техническая помощь от США – это еще и большой символический шаг поддержки Украины, которая борется против российского агрессора, – сказал Андрей Парубий. – Буквально на прошлой неделе я обсуждал важность военной помощи от США со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером здесь, в Верховной Раде Украины».

Председатель парламента поблагодарил союзников и единомышленников из США, прежде всего, коллег-сенаторов, за эту поддержку, отмечается в сообщении на официальном сайте Верховной Рады.

Во время выступления во Львове 19 сентября президент Петр Порошенко сказал, что «2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте».

«Мы не допустим реванша. Никогда Путин больше не будет принимать решения за украинский народ. Но и украинский народ и украинская власть никогда не будет спрашивать у Путина разрешения идти в Европу», – заверил Петр Порошенко, сообщает Укринформ.

Помощь и цели Украины: защита от российской агрессии

Политолог Тарас Чорновил считает, что американскую финансовую помощь следует рассматривать шире, чем просто как поддержку обороноспособности и безопасности страны.

«Это помощь для страны, которая подверглась агрессии со стороны самой большой в Европе и одной из самых мощных армий в мире – российской. Понятно, что США, которые официальными заявлениями своих руководителей оценили Украину как форпост демократического мира в Восточной Европе, считают своим моральным долгом поддерживать обороноспособность страны. К сожалению, очень долго во время президентства Барака Обамы зрело это понимание. И в прошлом году конкретные шаги были частично реализованы», – говорит Тарас Чорновил корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тарас Чорновил не исключает, что в следующем американском бюджете будет обозначена еще большая поддержка Украины – страны, которая остается объектом российской агрессии.

«Для Украины и всей Европы сегодня актуально усиление защиты от российской кибер-агрессии, которая набирает большие обороты. Это направление для Украины не связано напрямую с интеграцией в НАТО, но оно может быть определено среди главных для американской помощи. В целом, пока финансы идут не под какую-то отдельную специализацию. Украине предоставляют помощь, в том числе и вооружением, по всему спектру, где у нас самые большие трудности: есть средства и на проведение дополнительных учений, на которых будут отрабатываться взаимодействие со стандартами и военными Альянса, необходимые навыки для интеграции страны в НАТО», – подчеркивает Тарас Чорновил.

По мнению политолога, в вопросе сближения Украины с НАТО сегодня главная политическая проблема – неготовность отдельных членов Альянса бросить вызов России.

«Программы интеграции с НАТО очень глубокие, и приведение украинской армии к стандартам организации прошло точку невозврата – мы говорим о бригадной форме формирования, поменяли логистику управления войсками. У нас новые снаряды и ракеты, боеприпасы, оружие, выпускаемое в Украине, полностью совместимы со стандартами НАТО», – утверждает Тарас Чорновил.

Среди «домашнего задания» для Украины, по его словам, остается необходимость завершить реформы, «политическая составляющая которых вышла на финишную прямую».

«Решение о создании Антикоррупционного суда и нормальная деятельность антикоррупционных органов, и другие реформы для НАТО – это в принципе достаточные факторы перед политическим определением по поводу Украины», – считает Тарас Чорновил.

О реформах, армии и поддержке Запада

Руководитель проектов Digests & Analytics Ukraine project, аналитик Вадим Хомаха отмечает, что украинские реформы, борьба с коррупцией не достигли уровня большей поддержки со стороны Соединенных Штатов и других стратегических партнеров официального Киева.

«Украина, по факту, является союзником США на восточном фланге против России, а союзников всегда поддерживали хорошо. Об этом свидетельствует финансирование других стран, например, Израиля, который не является членом НАТО, но является союзником США. Украине дают 250 миллионов, видимо, из-за высокого уровня коррупции… только на то, что можно проконтролировать – на обучение, на «Джавелины», которые находятся на хранении, на кибербезопасность», – говорит Вадим Хомаха корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вадим Хомаха считает, что как только украинская власть продемонстрирует желание проводить качественно реформы и преобразования, США и западные партнеры усилят свою поддержку.

«В прошлом году обсуждали также возможность выделения большей суммы – в 450 миллионов долларов. Но пока в Украине нет структурных качественных подвижек, я не вижу их ни в действиях президента, ни парламента. Что будет дальше? США поддерживают Украину, ее стремление к демократии, но кроме такой поддержки Запад не готов предоставить больший объем помощи, по крайней мере, до завершения президентской кампании в марте 2019 года», – утверждает Вадим Хомаха.

По мнению эксперта, внутренние резервы Украины – пять процентов ВВП для сектора обороны и армии – довольно существенная сумма для того, чтобы армия была модернизированной и современной, обеспечивала надежную оборону.

«К сожалению, украинская современная армия – это модернизированная советская армия. Она чем-то похожа на российскую, но с национальными элементами. Именно поэтому на Донбассе все стоит, никто не воюет, о каких реформах можно говорить, если война с Россией длится уже больше, чем война СССР против Германии?» – задается вопросом Вадим Хомаха.

Он считает, что многое в Украине, в том числе и в секторе безопасности может измениться после выборов, в случае, если к власти придут те, кто по-настоящему будут проводить реформы.