Как бело-красно-белый флаг стал государственным1
- 19.09.2018, 22:01
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Познавательное видео о национальной символике Беларуси.
27 лет назад, 19 сентября 1991 года, Верховный совет Беларуси 12-го созыва признал бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» государственной символикой.
«Радыё Свабода» опубликовало короткое видео о том, как бело-красно-белый флаг стал государственным.
Як бел-чырвона-белы сьцяг стаў дзяржаўным?— Радыё Свабода (@svaboda) 19 сентября 2018 г.
Тлумачым pic.twitter.com/bffkSQz1gN