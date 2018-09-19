закрыть
20 сентября 2018, четверг, 0:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Как бело-красно-белый флаг стал государственным

1
  • 19.09.2018, 22:01
  • 1,127

Познавательное видео о национальной символике Беларуси.

27 лет назад, 19 сентября 1991 года, Верховный совет Беларуси 12-го созыва признал бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» государственной символикой.

«Радыё Свабода» опубликовало короткое видео о том, как бело-красно-белый флаг стал государственным.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц