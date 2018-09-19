Как бело-красно-белый флаг стал государственным 1 19.09.2018, 22:01

1,127

Познавательное видео о национальной символике Беларуси.

27 лет назад, 19 сентября 1991 года, Верховный совет Беларуси 12-го созыва признал бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» государственной символикой.

«Радыё Свабода» опубликовало короткое видео о том, как бело-красно-белый флаг стал государственным.