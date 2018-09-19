закрыть
20 сентября 2018, четверг, 0:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Население России сократилось за полгода почти на 100 тысяч человек

2
  • 19.09.2018, 22:06
  • 1,106

При этом без учета миграционного прироста население РФ сократилось на 170 тысяч 500 человек.

Население России за период с января по июль 2018-го года сократилось на 91 тысячу 900 человек, говорится в бюллетене Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом без учета миграционного прироста население сократилось на 170 тысяч 500 человек.

Кроме того, за семь месяцев 2018-го года ухудшились показатели рождаемости: она упала до 10, 9 случаев на 1 000 человек. В тот же период 2017-го года показатель рождаемости составлял 11, 4.

Росстат отмечает, что если во втором полугодии такая динамика сохранится, то 2018-й станет первым годом убыли населения России начиная с 2009-го года.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц