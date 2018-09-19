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Минчане: С возвращением бело-красно-белого флага и «Погони» вернется свобода

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  • 19.09.2018, 22:56
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Жители столицы хотят вернуть настоящие национальные символы Беларуси.

19 сентября 91-го года всадник «Погони» появился на государственных учреждениях и в документах, а бело-красно-белый флаг зареял над Беларусью. Лукашенко в скором времени вернул немного переделанные советские символы. Но убрать национальное из сердец белорусов не удалось, несмотря на препятствия и преследование на протяжении уже двух десятилетий.

Подробности – в видеоматериале «Белсата».


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