Япония перехватила российские военные самолеты 1 2.09.2018, 8:04

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Японские истребители вылетели для перехвата двух Ту-142 и одного Су-24.

Министерство обороны Японии сообщило, что подняло истребители для сопровождения пролетавший вдоль границ страны российских военных самолетов. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном 1 сентября, передает РБК.

В документе сообщает о двух российских противолодочных самолетах Ту-142, который облетели страну по периметру и об одном бомбардировщике Су-24, который приблизился к границе со стороны Японского моря.

Самолеты японских сил самообороны регулярно поднимаются в воздух при приближении российских или других иностранных военных самолетов к границам государства.

В августе 2017 года Минобороны России сообщило, что истребители ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые провели тогда плановые полеты над Тихим океаном.

Бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Тихого океана, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их прикрытие обеспечивали истребители Су-35С и самолеты радиолокационного дозора А-50. Во время полета бомбардировщики провели дозаправку в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами Военно-воздушных сил Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии», — сообщили тогда в российском военном ведомстве.