В Беларуси в тринадцатый раз за год выросли цены на бензин 6 2.09.2018, 8:09

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В прошлом году автомобильное топливо дорожало семь раз.

В Беларуси с 2 сентября 2018 г бензин АИ-92-К5-Евро подорожал на 0,76% до 1,33 бел руб за один литр (0,64 долл по курсу Национального банка Беларуси), АИ-95-К5-Евро - на 0,71% до 1,41 бел руб (0,68 долл, 1 долл – 2,0839 бел руб), АИ-98-К5-Евро – на 0,62% до 1,62 бел руб (0,78 долл), дизтопливо - на 0,71% до 1,41 бел руб (0,68 долл) за литр. Об этом сообщила пресс-служба госконцерна «Белнефтехим».

Это уже тринадцатое повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси в 2018 г, до этого оно дорожало 26 августа на 1 копейку. В 2017 г бензин и дизтопливо дорожали семь раз.

Белнефтехим объясняет очередное повышение цен на автомобильное топливо необходимостью «компенсации для НПЗ роста цены на нефть».

Как сообщал ПраймПресс, в январе 2018 г заместитель председателя госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявлял, что цены на автомобильное топливо необходимо повысить на 23% для компенсации роста цен на нефть. При этом, чтобы привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, нужно поднять их на 7-11%.

В заявлении Белнефтехима, опубликованном 10 марта 2018 г, говорилось, что госконцерн собирается довести уровень цен на бензины на внутреннем рынке Беларуси до российского.

Из слов заместителя председателя Белнефтехима Владимира Сизова журналистам 9 апреля 2018 г в кулуарах международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» следует, что розничные цены на автомобильные бензины и дизельное топливо будут расти, так как белорусские нефтеперерабатывающие заводы пока не могут выйти на рентабельную работу.